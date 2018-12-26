Порошенко анонсировал санкции против ЛДПР и «Единой России»

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря введет новые санкции против физических и юридических лиц РФ, в том числе и депутатов Госдумы, заявил президент Петр Порошенко. Санкции будут применены к ответственным, по мнению украинских политиков, за столкновение украинских моряков и пограничников ФСБ России в Керченском проливе. Также Киев хочет наказать российских представителей, которые поддерживают ЛНР и ДНР.
«Сегодня в повестку дня заседания СНБО внесен проект решения относительно применения санкций Украиной», — сказал Порошенко на заседании Совета, которое транслировалось в прямом эфире на телеканале «Громадське ТВ».
Ограничения введут против депутатов ЛДПР и «Единой России», а также — предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. «Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе, значительное количество депутатов Государственной думы, в том числе от фракций «Единая Россия», ЛДПР, также решением вводятся в санкционный список», — сказал президент Украины.
Перечень российских организаций, которые подпали под санкции, составлен кабмином Украины и СБУ. В него вошли, по словам Порошенко, «предприятия, которые в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставки в вооруженные силы Российской Федерации».
26 декабря истек срок действия военного положения в 10 регионах Украины, которое действовало там 30 дней. Ранее украинский лидер заявил, что отменит специальный режим, если со стороны России «не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск».