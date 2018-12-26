Порошенко анонсировал санкции против ЛДПР и «Единой России»

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря введет новые санкции против физических и юридических лиц РФ, в том числе и депутатов Госдумы, заявил президент Петр Порошенко. Санкции будут применены к ответственным, по мнению украинских политиков, за столкновение украинских моряков и пограничников ФСБ России в Керченском проливе. Также Киев хочет наказать российских представителей, которые поддерживают ЛНР и ДНР.





«Сегодня в повестку дня заседания СНБО внесен проект решения относительно применения санкций Украиной», — сказал Порошенко на заседании Совета, которое транслировалось в прямом эфире на телеканале «Громадське ТВ».