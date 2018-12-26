МИД России назвал авиаудары Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии

«По поступающей информации, поздно вечером 25 декабря шесть самолетов F-16 ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. Примечательно, что из запущенных израильтянами 16 управляемых авиационных бомб 14 были сбиты ПВО Сирии», — рассказали в МИД РФ. Трое сирийских военных пострадали в результате удара, кроме того, Дамаску нанесли материальный ущерб, добавили российские дипломаты.





В ведомстве подчеркнули, что израильские ВВС в очередной раз наносили удары «под прикрытием гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута». «Вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — сообщает МИД.