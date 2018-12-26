МИД России назвал авиаудары Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии

Нанесенные авиаудары Военно-воздушных сил Израиля по окрестностям Дамаска — грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Ранее Минобороны РФ заявило, что удары Израиля создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, которые в момент атаки совершали посадку в аэропортах Бейрута и Дамаска.
«По поступающей информации, поздно вечером 25 декабря шесть самолетов F-16 ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. Примечательно, что из запущенных израильтянами 16 управляемых авиационных бомб 14 были сбиты ПВО Сирии», — рассказали в МИД РФ. Трое сирийских военных пострадали в результате удара, кроме того, Дамаску нанесли материальный ущерб, добавили российские дипломаты.
В ведомстве подчеркнули, что израильские ВВС в очередной раз наносили удары «под прикрытием гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута». «Вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — сообщает МИД.
В Армии обороны Израиля (IDF) отказались комментировать сообщение Минобороны России об угрозе двум пассажирским авиалайнерам, писали ТАСС и РИА Новости. Представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что для предотвращения попадания по самолетам Сирии пришлось ограничить применение средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. «Именно это позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», — рассказал Конашенков.
ВВС Израиля в ночь на 26 декабря нанесли ракетный удар с территории Ливана по военным объектам в Сирии. Израильская авиация уничтожила по меньшей мере три склада с оружием, поставленным Дамаску Ираном, сообщил телеканал Al Arabiya. По информации сирийского агентства SANA, был уничтожен один оружейный склад, трое сирийских военных пострадали.
Предыдущая атака Израиля по Сирии произошла 29 ноября. Согласно сообщениям СМИ, тогда сирийские системы ПВО сбили четыре ракеты и самолет ВВС Израиля в районе Эль-Кисва к югу от Дамаска. Представитель пресс-службы IDF опроверг данные о сбитом самолете. Это была первая атака Израиля по Сирии после крушения российского Ил-20, который был сбит сирийскими силами ПВО над Средиземным морем 17 сентября.