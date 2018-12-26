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Керченский кризис не повлиял на президентский рейтинг Петра Порошенко
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Керченский кризис не повлиял на президентский рейтинг Петра Порошенко

Согласно исследованиям украинских социологов, вдвое больше украинцев хотят видеть на его месте Юлию Тимошенко

Согласно исследованиям украинских социологов, вдвое больше украинцев хотят видеть на его месте Юлию Тимошенко
Фото: © president.gov.ua

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, согласно опросам, снова обошла всех претендентов на пост президента Украины. Ее хотят видеть лидером во всех областях страны, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской, показало новое исследование агентства «Рейтинг». Результаты опросов опубликованы впервые после столкновения между моряками ВМС Украины и российскими пограничниками у берегов Крыма. За Тимошенко готовы проголосовать 20,8% тех украинцев, которые намерены идти на выборы и уже определились со своим фаворитом. Петр Порошенко снова оказался на третьем месте после актера и юмориста Владимира Зеленского.


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Наибольший рейтинг у Юлии Тимошенко, возглавляющей партию «Батькивщина» [«Родина»], — в Черниговской области, 27%. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях вперед вырвался Юрий Бойко, лидер оппозиционной платформы «За жизнь». Однако по стране Бойко на четвертом месте с 9,6% популярности.


На втором месте в борьбе за кресло президента — актер и комик Владимир Зеленский, у него 13,4%. При этом в Полтавской, Николаевской и Киевской областях он впереди всех.


Петр Порошенко занял третье место, у него 11,1% поддержки соотечественников. Наиболее популярен он в западных регионах страны: в Ровенской и Винницкой областях. Российская политическая элита, в том числе президент Владимир Путин, считает, что военное положение в Украине вводилось для повышения популярности Порошенко. В результате ему удалось поднять рейтинг лишь с 10% [по опросу агентства «Рейтинг» в ноябре] до 11,1%.


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20,9% украинцев еще не определились с выбором, а 13,8% на выборы и вовсе не пойдут. Партия «Батькивщина» победила на выборах в объединенные территориальные общины в воскресенье, 23 декабря, набрав 35% голосов. Юлия Тимошенко на своей страничке в Facebook назвала эту победу «последней репетицией» перед выборами главы государства в 2019 году.