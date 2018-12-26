Керченский кризис не повлиял на президентский рейтинг Петра Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, согласно опросам, снова обошла всех претендентов на пост президента Украины. Ее хотят видеть лидером во всех областях страны, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской, показало новое исследование агентства «Рейтинг». Результаты опросов опубликованы впервые после столкновения между моряками ВМС Украины и российскими пограничниками у берегов Крыма. За Тимошенко готовы проголосовать 20,8% тех украинцев, которые намерены идти на выборы и уже определились со своим фаворитом. Петр Порошенко снова оказался на третьем месте после актера и юмориста Владимира Зеленского.
Наибольший рейтинг у Юлии Тимошенко, возглавляющей партию «Батькивщина» [«Родина»], — в Черниговской области, 27%. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях вперед вырвался Юрий Бойко, лидер оппозиционной платформы «За жизнь». Однако по стране Бойко на четвертом месте с 9,6% популярности.
На втором месте в борьбе за кресло президента — актер и комик Владимир Зеленский, у него 13,4%. При этом в Полтавской, Николаевской и Киевской областях он впереди всех.
Петр Порошенко занял третье место, у него 11,1% поддержки соотечественников. Наиболее популярен он в западных регионах страны: в Ровенской и Винницкой областях. Российская политическая элита, в том числе президент Владимир Путин, считает, что военное положение в Украине вводилось для повышения популярности Порошенко. В результате ему удалось поднять рейтинг лишь с 10% [по опросу агентства «Рейтинг» в ноябре] до 11,1%.
20,9% украинцев еще не определились с выбором, а 13,8% на выборы и вовсе не пойдут. Партия «Батькивщина» победила на выборах в объединенные территориальные общины в воскресенье, 23 декабря, набрав 35% голосов. Юлия Тимошенко на своей страничке в Facebook назвала эту победу «последней репетицией» перед выборами главы государства в 2019 году.