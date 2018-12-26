Керченский кризис не повлиял на президентский рейтинг Петра Порошенко

Наибольший рейтинг у Юлии Тимошенко, возглавляющей партию «Батькивщина» [«Родина»], — в Черниговской области, 27%. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях вперед вырвался Юрий Бойко, лидер оппозиционной платформы «За жизнь». Однако по стране Бойко на четвертом месте с 9,6% популярности.





На втором месте в борьбе за кресло президента — актер и комик Владимир Зеленский, у него 13,4%. При этом в Полтавской, Николаевской и Киевской областях он впереди всех.





Петр Порошенко занял третье место, у него 11,1% поддержки соотечественников. Наиболее популярен он в западных регионах страны: в Ровенской и Винницкой областях. Российская политическая элита, в том числе президент Владимир Путин, считает, что военное положение в Украине вводилось для повышения популярности Порошенко. В результате ему удалось поднять рейтинг лишь с 10% [по опросу агентства «Рейтинг» в ноябре] до 11,1%.