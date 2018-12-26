Принц Чарльз оказался ценителем русских православных песнопений

The Guardian 26 декабря написала, что на свадьбе Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году исполнялся Символ веры из русской православной литургии. Отец Чарльза, принц Филипп, был крещен в греческом православии и стал англиканином, только когда встал вопрос о его бракосочетании с будущей королевой Великобритании Елизаветой II. Филипп также является праправнуком российского императора Николая I.