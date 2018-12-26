Принц Чарльз оказался ценителем русских православных песнопений

Наследник британского престола принц Чарльз заявил, что ценит русскую православную музыку. Она также признался в любви к русскому балету, который впервые он увидел в возрасте семи лет в Ковент-Гардене вместе со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой Боуз-Лайон, умершей в возрасте 101 года в 2002-м.
«Я помню, как был полностью потрясен магией этого. С тех пор я люблю Ковент-Гарден», — сказал Чарльз в эфире британской радиостанции Radio 3.
Принц составил список из своих любых произведений. В топ-лист Чарльза кроме русских православных песнопений попали произведения Леонарда Коэна, включая песню Take This Waltz, а также некоторые классически оперы и произведения немецких композитора Вагнера и Бетховена.
«Всякий раз, когда я слышу эту музыку, я чувствую себя лучше», — отметил принц.
Музыкальное образование чрезвычайно важно, считает Чарльз. Он также высоко оценил вклад искусства в развитие современной экономики. «Мы «стреляем себе в ноги», если игнорируем [музыкальное образование]. Замечательно видеть энтузиазм со стороны детей, занимающихся музыкой в тех школах, в которых все еще есть это».
The Guardian 26 декабря написала, что на свадьбе Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году исполнялся Символ веры из русской православной литургии. Отец Чарльза, принц Филипп, был крещен в греческом православии и стал англиканином, только когда встал вопрос о его бракосочетании с будущей королевой Великобритании Елизаветой II. Филипп также является праправнуком российского императора Николая I.