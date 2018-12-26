Путин призвал бизнесменов подключиться к реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов призвал бизнесменов подключиться к реализации национальных проектов. Он подчеркнул, что общество рассчитывает на предпринимателей «в деле достижения прорыва, необходимого для России». В Кремль пригласили более 60 бизнесменов, руководителей частных и госкомпаний, банков и общественных организаций.
«Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России. Хочу напомнить... что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом — по развитию нацпроектов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Путин назвал приоритетными направлениями для сотрудничества с представителями бизнеса повышение производительности труда. «Вы знаете, что мы ставим перед собой задачу до 5% ее довести», — добавил он. Также среди важных направлений сотрудничества президент перечислил обновление производств за счет современных технологий, подготовку профессиональных кадров и экологическое благополучие граждан.
Кроме того, Владимир Путин призвал собравшихся принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, особенно в индустриальных центрах России. Он отметил, что такой вид топлива — более экологичный. «Речь идет о создании современной инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе корпоративного, общественного и коммунального транспорта на сжиженный природный газ. Разумеется, конечно, эти проекты необходимо детально просчитать», — сказал президент. Развитие отрасли газомоторного топлива стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов.
«В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей — это одна из важнейших задач, особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями», — подчеркнул Путин. Ответом на ограничения со стороны иностранных государств должно стать повышение конкурентоспособности российской экономики, уверен он. Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для сотрудничества с другими странами, заявил президент. «Будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве. На это должны быть настроены министерства, ведомства, об этом мы с коллегами в правительстве постоянно говорим», — добавил Путин.
На встрече с президентом присутствовали в том числе гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, предприниматель и политик Михаил Прохоров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава Банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Единственная женщина — представитель деловых кругов, присутствовавшая на встрече, — сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.