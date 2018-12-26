Путин призвал бизнесменов подключиться к реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов призвал бизнесменов подключиться к реализации национальных проектов. Он подчеркнул, что общество рассчитывает на предпринимателей «в деле достижения прорыва, необходимого для России». В Кремль пригласили более 60 бизнесменов, руководителей частных и госкомпаний, банков и общественных организаций.





«Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России. Хочу напомнить... что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом — по развитию нацпроектов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.





Путин назвал приоритетными направлениями для сотрудничества с представителями бизнеса повышение производительности труда. «Вы знаете, что мы ставим перед собой задачу до 5% ее довести», — добавил он. Также среди важных направлений сотрудничества президент перечислил обновление производств за счет современных технологий, подготовку профессиональных кадров и экологическое благополучие граждан.