close
St
Путин призвал бизнесменов подключиться к реализации нацпроектов
Новости

Путин призвал бизнесменов подключиться к реализации нацпроектов

Общество рассчитывает на предпринимателей «в деле достижения прорыва, необходимого для России», подчеркнул президент РФ

Общество рассчитывает на предпринимателей «в деле достижения прорыва, необходимого для России», подчеркнул президент РФ
Фото: © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов призвал бизнесменов подключиться к реализации национальных проектов. Он подчеркнул, что общество рассчитывает на предпринимателей «в деле достижения прорыва, необходимого для России». В Кремль пригласили более 60 бизнесменов, руководителей частных и госкомпаний, банков и общественных организаций.


«Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России. Хочу напомнить... что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом — по развитию нацпроектов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.


Путин назвал приоритетными направлениями для сотрудничества с представителями бизнеса повышение производительности труда. «Вы знаете, что мы ставим перед собой задачу до 5% ее довести», — добавил он. Также среди важных направлений сотрудничества президент перечислил обновление производств за счет современных технологий, подготовку профессиональных кадров и экологическое благополучие граждан.


Госдума приняла закон Путина о смягчении уголовного наказания для бизнеса

Депутаты также утвердили правительственный закон об увеличении суммы микрозаймов для малого и среднего предпринимательства 18 декабря 2018

Кроме того, Владимир Путин призвал собравшихся принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, особенно в индустриальных центрах России. Он отметил, что такой вид топлива — более экологичный. «Речь идет о создании современной инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе корпоративного, общественного и коммунального транспорта на сжиженный природный газ. Разумеется, конечно, эти проекты необходимо детально просчитать», — сказал президент. Развитие отрасли газомоторного топлива стабилизирует цены на рынке нефтепродуктов.


«В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей — это одна из важнейших задач, особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями», — подчеркнул Путин. Ответом на ограничения со стороны иностранных государств должно стать повышение конкурентоспособности российской экономики, уверен он. Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для сотрудничества с другими странами, заявил президент. «Будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве. На это должны быть настроены министерства, ведомства, об этом мы с коллегами в правительстве постоянно говорим», — добавил Путин.


На встрече с президентом присутствовали в том числе гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, предприниматель и политик Михаил Прохоров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава Банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Единственная женщина — представитель деловых кругов, присутствовавшая на встрече, — сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.


Орешкин: Вексельберг, Дерипаска и Костин собираются поехать на форум в Давос

Сам глава Минэкономразвития подтвердил, что примет участие во встрече министров ВТО на площадке форума 17 декабря 2018