ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное и Белое»

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками на склады алкогольной торговой сети «Красное и Белое» в Москве, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Обыски также прошли на складах и в головном офисе компании в Челябинске, рассказали собеседники ТАСС и URA.RU. Кроме того, источник РБК сообщил, что 26 декабря следственные мероприятия прошли на складе «Красное и Белое» в подмосковном Подольске.
Владелец сети «Красное и Белое» Сергей Студенников сообщил РБК, что ему «конечно, известно» об обысках и добавил, что не знает, с чем они связаны.
«Спецоперация проходит в связи с возможным уклонением от уплаты налогов», — уточнил собеседник URA.RU в правоохранительных органах. Претензии к компании появились у Федеральной налоговой службы два месяца назад и связаны с тем, что торговая сеть оформляет магазины на разные юридические лица, сообщил источник РБК на алкогольном рынке.
«Несмотря на то что сейчас у компании трудные времена и она начала задерживать оплату, поставщики относятся к ситуации с пониманием, компании не разрывают отношения с сетью и не подают в суды благодаря хорошей репутации Студенникова», — пояснил собеседник издания.
В июне налоговая служба доначислила компании «Абсолют», входящей в холдинг Сергея Студенникова, налогов на сумму 1,95 миллиарда рублей. Бизнесмен направил в Арбитражный суд Челябинской области иск, по которому пытается оспорить решение налоговой.
Алкогольная торговая сеть «Красное и Белое» была основана в 2006 году, она принадлежит челябинскому предпринимателю Сергею Студенникову. Сначала в магазинах сети были представлены только алкогольные напитки, затем в ассортименте появились разные продукты питания. В рейтинге богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes Студенников занимает 115-е место. Издание оценивает его состояние в 950 миллионов долларов. Осенью 2017 года в сеть «Красное и Белое» входили около 4,7 тысячи магазинов в 54 регионах России, писал журнал.