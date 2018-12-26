ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное и Белое»

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками на склады алкогольной торговой сети «Красное и Белое» в Москве, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Обыски также прошли на складах и в головном офисе компании в Челябинске, рассказали собеседники ТАСС и URA.RU. Кроме того, источник РБК сообщил, что 26 декабря следственные мероприятия прошли на складе «Красное и Белое» в подмосковном Подольске.





Владелец сети «Красное и Белое» Сергей Студенников сообщил РБК, что ему «конечно, известно» об обысках и добавил, что не знает, с чем они связаны.





«Спецоперация проходит в связи с возможным уклонением от уплаты налогов», — уточнил собеседник URA.RU в правоохранительных органах. Претензии к компании появились у Федеральной налоговой службы два месяца назад и связаны с тем, что торговая сеть оформляет магазины на разные юридические лица, сообщил источник РБК на алкогольном рынке.





«Несмотря на то что сейчас у компании трудные времена и она начала задерживать оплату, поставщики относятся к ситуации с пониманием, компании не разрывают отношения с сетью и не подают в суды благодаря хорошей репутации Студенникова», — пояснил собеседник издания.