Золотов рассказал, на какие деньги учится в Великобритании его внук

Глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал о своем внуке. По словам Золотова, его внук учится в Великобритании «на отлично», учебу юноши оплачивает отец. Через три года молодой человек вернется в Россию, добавил глава Росгвардии.





Золотов рассказал, что заработал деньги, занимаясь бизнесом «в свое время». Его зять — предприниматель уже на протяжении 18 лет, а сын Золотова — бизнесмен с 13-летним стажем. «Этот субъект [Алексей Навальный] спрашивает на какие деньги учится мой внук в Англии? Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь... Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом», — заявил глава Росгвардии.





Виктор Золотов добавил, что в своем расследовании политик Алексей Навальный «в несколько раз завысил» стоимость недвижимости семьи генерала армии, оценив ее в 3,5 миллиарда рублей. «Все имущество было задекларировано до 2008 года. Поэтому этот субъект [Навальный] говорит о том, что это имущество относится к бюджету Росгвардии. Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии [основанной в 2016 году] не имеет», — сказал он.