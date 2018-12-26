МВД предложило изменить последнюю страницу в паспортах россиян

Министерство внутренних дел предложило изменить оформление последней страницы паспортов россиян. Необходимо добавить пояснение, в каких случаях документ становится недействительным, считают в ведомстве. Соответствующий законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.





На последней странице паспорта нужно указать, что документ следует обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения, говорится в проекте. Сейчас на этой странице отмечается, что срок действия паспорта, выданного в 14 лет, истекает, когда его владельцу исполнится 20 лет, а срок выданного в 20 лет документа — когда гражданину будет 45 лет.





Также предлагается добавить на последнюю страницу информацию о том, что на случай смены пола, фамилии, имени, отчества, а также сведений о дате и месте рождения документ следует обновить в течение 30 дней.





Кроме того, ведомство считает нужным убрать из удостоверяющего личность документа напоминание, что в паспорт можно вписать группу крови и резус-фактор, а также предостережение, что писать посторонние вещи в документе нельзя. Законопроект выставлен на общественное обсуждение.