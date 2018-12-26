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Глава транспортного комитета Петербурга заявил, что строители метро завершили акцию протеста
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Глава транспортного комитета Петербурга заявил, что строители метро завершили акцию протеста

30 рабочих «Метростроя» объявили голодовку из-за невыплат зарплаты, сообщила ранее пресс-служба компании

Строители метро в Санкт-Петербурге, протестующие против невыплаты зарплаты, завершили акцию. Об этом заявил глава Петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, выехавший на место для выяснения ситуации. Ранее пресс-служба «Метростроя» сообщила, что 30 рабочих спустились в шахту недостроенной станции метро «Театральная» и объявили голодовку из-за невыплат заработной платы.


«Забастовка завершилась. Завтра в 17:00 мы собираемся в помещении «Метростроя» во главе с вице-губернатором [Санкт-Петербурга Николаем] Бондаренко и сидим там, пока не отработаем весь алгоритм получения заработной платы в этом году. То есть мы будем вмешиваться в хозяйственную деятельность «Метростроя», но другого выхода нет», — рассказал председатель Петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, цитата ТАСС. По его словам, 27 декабря строители получат деньги за сентябрь и октябрь.


«Завтра планируется подписание мирового соглашения в присутствии нотариуса и представителя налоговой службы, которое снимет ограничения с инкассо по счету «Метростроя», таким образом, у нас появится возможность оплатить деньги, которые необходимы для погашения зарплаты в размере 900 миллионов рублей», — добавил Бондаренко.


Ранее 26 декабря пресс-служба «Метростроя» сообщила, что в шахте на строящейся станции «Театральная» около 30 рабочих после окончания рабочего дня объявили голодовку, требуя выплатить долги по заработной плате.


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