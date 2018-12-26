Дерипаску лишили бесплатного проезда в автобусах Саяногорска

Совет депутатов города Саяногорска в Хакасии лишил ряда льгот, в том числе бесплатного проезда в автобусах, почетных граждан города, в числе которых российский бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщает мэр Саяногорска Михаил Валов.





«Решение [об отмене льгот] было принято в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса. Муниципалитет не имеет права предоставлять такие льготы», — рассказал Валов ТАСС. Согласно кодексу, муниципалитеты, «у которых доля дотаций из бюджетов превышает 20% собственных доходов, не имеют права расходовать средства на цели, не связанные с исполнением муниципальных полномочий». Такое ограничение действует только на те муниципалитеты, где такая ситуация складывалась в течении двух последних лет.





Олег Дерипаска — почетный гражданин Саяногорска с 2000 года, рассказал Михаил Валов. По словам Валова, почетные граждане имели права на бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.





В начале ноября кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов опубликовал открытое видеообращение к Олегу Дерипаске и Андрею Мельниченко — собственникам промышленных предприятий, работающих на территории республики. В нем он обвинил российских бизнесменов в потребительском отношении как к территории, так и жителям региона.





Forbes оценивает состояние Дерипаски в 6,7 миллиардов долларов, он находится на 19-й строчке в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 года по версии издания. Минфин США 19 декабря объявил, что в течение 30 дней исключит из санкционного списка En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» Олега Дерипаски. Ограничения продолжат действовать в отношении самого бизнесмена, его активы в этих компаниях останутся заморожены.