Минтруд оценил, сотрудники каких сфер могут потерять работу в ближайшие три месяца

Потеря работы в первую очередь угрожает сотрудникам финансовой и банковской сфер. Здесь под сокращение могут попасть 30,5 тысяч человек. В транспортной отрасти под риском увольнения находятся 27,7 тысяч работников. Лишиться рабочего места могут 16,6 тысяч россиян в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз министерства труда и социальной защиты (Минтруд) России.





Высоки риски увольнения у работников отрасли добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии (14,4 тысяч), производства машин и оборудования (11,7 тысяч), автомобилестроения (8,2 тысяч), производства строительных материалов (6,2 тысяч). С учетом других сфер, где сокращения могут оказаться не такими значительными, всего потерять работу в период с 12 декабря 2018-го по 12 марта 2019 года могут 230,8 тысяч человек. Большинство россиян, которых может затронуть увольнение, проживают в Москве и Санкт-Петербурге, пишут «Известия».





Основу прогноза Минтруда составил опрос 46 тысяч организаций, где работает около 12 миллионов человек. Риском увольнения в ведомстве считают планы работодателя расторгнуть трудовой договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего дня. Аналитическая записка с прогнозом представлена в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, уточняет газета.