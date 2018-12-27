Минтруд оценил, сотрудники каких сфер могут потерять работу в ближайшие три месяца

Потеря работы в первую очередь угрожает сотрудникам финансовой и банковской сфер. Здесь под сокращение могут попасть 30,5 тысяч человек. В транспортной отрасти под риском увольнения находятся 27,7 тысяч работников. Лишиться рабочего места могут 16,6 тысяч россиян в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз министерства труда и социальной защиты (Минтруд) России.
Высоки риски увольнения у работников отрасли добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии (14,4 тысяч), производства машин и оборудования (11,7 тысяч), автомобилестроения (8,2 тысяч), производства строительных материалов (6,2 тысяч). С учетом других сфер, где сокращения могут оказаться не такими значительными, всего потерять работу в период с 12 декабря 2018-го по 12 марта 2019 года могут 230,8 тысяч человек. Большинство россиян, которых может затронуть увольнение, проживают в Москве и Санкт-Петербурге, пишут «Известия».
Основу прогноза Минтруда составил опрос 46 тысяч организаций, где работает около 12 миллионов человек. Риском увольнения в ведомстве считают планы работодателя расторгнуть трудовой договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего дня. Аналитическая записка с прогнозом представлена в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, уточняет газета.
Ранее исследование портала Rabota.ru показало, что сокращение штатов в 2019 году планируют 23% работодателей. Наиболее крупные сокращения намечаются на предприятиях сферы обеспечения продуктами питания, а также в медиа- и маркетинговых компаниях. Меньше — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.
В начале сентября социологи «Левада-Центра» зафиксировали резкий рост обеспокоенности россиян экономическими показателями. В ходе опроса 52% респондентов заявили о том, что чувствуют «обнищание населения». Ростом безработицы обеспокоены 48% граждан.
Между тем правительство России заложило на выплату пособий по безработице для россиян старшего возраста в 2019 году дополнительно 13 миллиардов рублей. Приток в службах занятости в следующем году может вырасти, сообщил в конце сентября министр труда и соцзащиты Максим Топилин.