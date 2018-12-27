«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram

Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org. При введении этого запроса на первом месте в выдаче появляется неофициальный сайт про Telegram на русском — tlgrm.ru, в котором собраны приложения на базе MTProto и переведена некоторая документация с официального сайта мессенджера.





«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. «Яндекс» убирает ссылки по мере получения новых данных», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.





Доступ к мессенджеру Telegram в России был запрещен судом 14 апреля текущего года. Соответствующее решение было принято по иску Роскомнадзора, после того как его владельцы отказались выполнить требование «закона Яровой» и передать ФСБ ключи для расшифровки переписок пользователей. Сейчас доступ к запрещенным сайтам и мессенджерам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают сторонние ресурсы. Весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал около 11 миллионов IP-адресов, некоторые из которых использовали интернет-магазины и СМИ.