«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram

Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org. При введении этого запроса на первом месте в выдаче появляется неофициальный сайт про Telegram на русском — tlgrm.ru, в котором собраны приложения на базе MTProto и переведена некоторая документация с официального сайта мессенджера.
«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. «Яндекс» убирает ссылки по мере получения новых данных», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.
Доступ к мессенджеру Telegram в России был запрещен судом 14 апреля текущего года. Соответствующее решение было принято по иску Роскомнадзора, после того как его владельцы отказались выполнить требование «закона Яровой» и передать ФСБ ключи для расшифровки переписок пользователей. Сейчас доступ к запрещенным сайтам и мессенджерам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают сторонние ресурсы. Весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал около 11 миллионов IP-адресов, некоторые из которых использовали интернет-магазины и СМИ.
Создатель Telegram Павле Дуров ранее заявлял, что компромисс с российскими властями по поводу выдачи ключей для расшифровки сообщений «едва ли возможен». По его словам, ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году, пояснил он и пообещал, что продолжит борьбу за мессенджер.