«Союз-2» вывел на орбиту Земли разгонный блок «Фрегат» с 28 спутниками

Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и 26 космическими аппаратами Германии, Испании, США, ЮАР и Японии. Об этом сообщили в Twitter государственной корпорации «Роскосмос». Старт состоялся 27 декабря в 05:07 мск с космодрома Восточный и стал четвертым пуском в его истории.
«Канопус-В»: 528 секунд → космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, а также 26 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту», — отмечается в сообщении госкорпорации.
Ракета была запущена в соответствии с графиком — 27 декабря в 05:07 мск, отметили в «Роскосмосе». Запуск «Союза 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» с 28 спутниками на борту стал четвертым в истории нового российского космодрома Восточный.
Помимо спутников «Канопус-В», запускаемых по федеральной программе для получения многозональных изображений Земли в интересах ряда российских министерств и служб, на орбиту выводятся космические аппараты США, Японии, ЮАР, Испании и Германии по контрактам с АО «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые Услуги».
«Канопус-В» — российский спутник дистанционного зондирования земной поверхности. Группировка этих космических аппаратов работает на околоземной орбите в интересах Роскосмоса, МЧС, Минприроды, Росгидромета, Российской академии наук. Полученную со спутников информацию используют для картографирования, мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, оперативного наблюдения заданных районов. Первый спутник этой серии был запущен в июле 2012 года с космодрома Байконур.