«Союз-2» вывел на орбиту Земли разгонный блок «Фрегат» с 28 спутниками

Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и 26 космическими аппаратами Германии, Испании, США, ЮАР и Японии. Об этом сообщили в Twitter государственной корпорации «Роскосмос». Старт состоялся 27 декабря в 05:07 мск с космодрома Восточный и стал четвертым пуском в его истории.





«Канопус-В»: 528 секунд → космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, а также 26 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту», — отмечается в сообщении госкорпорации.