Водителей компании «Красное и Белое» оставили ночевать на 30-градусном морозе

В ходе обысков головного офиса компании «Красное и Белое» в Челябинске силовики вынудили водителей грузовиков торговой сети провести ночь на морозе в минус 27-30 градусов. Горячее питание и лекарства им привозили родственники и знакомые, сообщает сетевое издание «74.ру». Машины стоят за складами и на территорию их не запускают.
«Нас убрали с Копейского шоссе, переставили машины за склады. На территорию нас не запускают, чтобы мы сдали документы. Нам же отчитаться надо, а у нас нет такой возможности. Ни документы не принимают, ни машины», — рассказал изданию один из водителей.
В общей сложности возле территории складов находится не меньше 50 водителей компании, рассказал он. При этом тех, кто должен был выйти в рейс, не выпускают с территории предприятия. По его словам, силовики ничего не объясняют и на вопросы не отвечают. Горячую еду и лекарства им привозят родные и знакомые.
Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» в Москве и Челябинске идут с 26 декабря. В качестве оснований для проведения следственных мероприятий сотрудники ФСБ называют подозрения в отношении торговой сети в неуплате налогов и обороте контрафактной продукции. Владелец сети Сергей Студенников сообщил, что ему «конечно, известно» об обысках, но он не знает, с чем они связаны.
В июне налоговая служба доначислила компании «Абсолют», входящей в холдинг Сергея Студенникова, налогов на сумму 1,95 миллиарда рублей. Бизнесмен направил в Арбитражный суд Челябинской области иск, по которому пытается оспорить решение налоговой.
Алкогольная торговая сеть «Красное и Белое» была основана в 2006 году. Принадлежит предпринимателю Сергею Студенникову из Челябинска. В рейтинге богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes Студенников занимает 115-е место. Издание оценивает его состояние в 950 миллионов долларов. Осенью 2017 года в сеть «Красное и Белое» входили около 4,7 тысячи магазинов в 54 регионах России.