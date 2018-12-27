Водителей компании «Красное и Белое» оставили ночевать на 30-градусном морозе

В ходе обысков головного офиса компании «Красное и Белое» в Челябинске силовики вынудили водителей грузовиков торговой сети провести ночь на морозе в минус 27-30 градусов. Горячее питание и лекарства им привозили родственники и знакомые, сообщает сетевое издание «74.ру». Машины стоят за складами и на территорию их не запускают.





«Нас убрали с Копейского шоссе, переставили машины за склады. На территорию нас не запускают, чтобы мы сдали документы. Нам же отчитаться надо, а у нас нет такой возможности. Ни документы не принимают, ни машины», — рассказал изданию один из водителей.