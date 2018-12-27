Москвич прыгнул на рельсы метро спасать упавшую женщину и сломал ногу

Кратковременный сбой движения поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел после падения пассажирки на рельсы. Однако ситуация осложнилась из-за того, что спасать женщину бросился один из пассажиров. Он неудачно спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом и сломал ногу. Об этом Daily Storm рассказал сотрудник станции «Теплый Стан». Пассажирам во время сбоя предлагали воспользоваться наземным транспортом. Поезда стояли не менее 15 минут.
«Все живы», — сказал собеседник. Подробностей о состоянии здоровья пострадавших он не уточнил.
В официальном Twitter-аккаунтe Московского метрополитена сообщили, что интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро увеличены из-за инцидента с пассажиром. «Движение приводится в график», — говорится в сообщении столичной подземки.
Спустя несколько минут в метрополитене сообщили, что движение на линии введено график. Однако в комментариях пассажиры пишут, что им приходится ждать поездов, деньги за оплаченный проезд никто не возвращает и предлагают воспользоваться наземным транспортом. «Объявляют об использовании наземного транспорта», — написала Helen Shamatulskaya.
11 декабря интервалы движения поездов в московском метрополитене были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии (по направлению в центр) и Таганско-Краснопресненской линии (от станции «Котельники» в центр). Задержка в движении поездов метрополитена вызвала давку, пассажиры вызывали скорую, реанимацию и МЧС, писали в социальных сетях очевидцы. Причиной сбоя стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк».