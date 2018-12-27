Москвич прыгнул на рельсы метро спасать упавшую женщину и сломал ногу

Кратковременный сбой движения поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел после падения пассажирки на рельсы. Однако ситуация осложнилась из-за того, что спасать женщину бросился один из пассажиров. Он неудачно спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом и сломал ногу. Об этом Daily Storm рассказал сотрудник станции «Теплый Стан». Пассажирам во время сбоя предлагали воспользоваться наземным транспортом. Поезда стояли не менее 15 минут.