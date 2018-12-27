Spiegel: Ошибка Lufthansa привела к ЧП с самолетом Меркель

Ответственность за вынужденную посадку правительственного самолета А340 с канцлером Германии Ангелой Меркель на борту 29 ноября несет авиакомпания Lufthansa. Причиной стала проведенная в 2010 году модернизация системы связи авиалайнера, о которой не предупредили пилотов и авиастроительную компанию Airbus. В результате по пути в Аргентину пилоты не смогли адекватно отреагировать на сбой питания бортовой электроники, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет управления авиационной безопасности бундесвера.





Согласно документу, к инциденту привел целый ряд факторов. Во-первых, отмечает Spiegel, вскоре после взлета произошло отключение питания бортовой электроники. Обычно такой дефект не является большой проблемой для самолета Airbus, поскольку их системы энергообеспечения имеют несколько резервных систем, которые запускаются в случае неисправности. Однако в случае с правительственным авиалайнером сбой продолжался около 70 секунд и «несколько неисправных реле» отключили аварийное питание.





После мигания мониторов в кабине и звукового предупреждения пилоты больше не могли связаться с землей. Вся радиосистема авиалайнера была мертва, и только с помощью спутникового телефона пилотам удалось дозвониться до своего командного пункта в Кельне.





Такая ситуация возникла из-за ошибки авиакомпании Lufthansa, которая во время технического обслуживания в 2010 году установила цифровой блок управления звуком. При этом пилоты правительственного самолета ничего на знали о том, как восстановить питание радиостанции, хотя такая возможность предусмотрена, подчеркивается в отчете.





После анализа причин инцидента в немецких ВВС надеются, что аналогичных поломок с правительственным А340 больше не будет. Замена трансформаторов и реле исключает выход из строя системы бортового электропитания. Поэтому вероятность новой «одиссеи» канцлера Германии на G20 составляет менее 1:100 000 000, сообщил Spiegel.