Spiegel: Ошибка Lufthansa привела к ЧП с самолетом Меркель

Ответственность за вынужденную посадку правительственного самолета А340 с канцлером Германии Ангелой Меркель на борту 29 ноября несет авиакомпания Lufthansa. Причиной стала проведенная в 2010 году модернизация системы связи авиалайнера, о которой не предупредили пилотов и авиастроительную компанию Airbus. В результате по пути в Аргентину пилоты не смогли адекватно отреагировать на сбой питания бортовой электроники, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет управления авиационной безопасности бундесвера.
Согласно документу, к инциденту привел целый ряд факторов. Во-первых, отмечает Spiegel, вскоре после взлета произошло отключение питания бортовой электроники. Обычно такой дефект не является большой проблемой для самолета Airbus, поскольку их системы энергообеспечения имеют несколько резервных систем, которые запускаются в случае неисправности. Однако в случае с правительственным авиалайнером сбой продолжался около 70 секунд и «несколько неисправных реле» отключили аварийное питание.
После мигания мониторов в кабине и звукового предупреждения пилоты больше не могли связаться с землей. Вся радиосистема авиалайнера была мертва, и только с помощью спутникового телефона пилотам удалось дозвониться до своего командного пункта в Кельне.
Такая ситуация возникла из-за ошибки авиакомпании Lufthansa, которая во время технического обслуживания в 2010 году установила цифровой блок управления звуком. При этом пилоты правительственного самолета ничего на знали о том, как восстановить питание радиостанции, хотя такая возможность предусмотрена, подчеркивается в отчете.
После анализа причин инцидента в немецких ВВС надеются, что аналогичных поломок с правительственным А340 больше не будет. Замена трансформаторов и реле исключает выход из строя системы бортового электропитания. Поэтому вероятность новой «одиссеи» канцлера Германии на G20 составляет менее 1:100 000 000, сообщил Spiegel.
Канцлер Германии Ангела Меркель пропустила ряд мероприятий на саммите G20, поскольку смогла вылететь туда только утром 30 ноября. Вылет, запланированный на вечер 29 ноября, пришлось отложить из-за неисправности правительственного авиалайнера. Делегация немецких чиновников отправилась в Буэнос-Айрес уже на регулярном рейсе из Мадрида.
Причиной задержки немецкой делегации стала неисправность в правительственном лайнере «Конрад Аденауэр». Вечером 29 ноября после часа полета воздушное судно было вынуждено развернуться и пойти на посадку в Кельне. Замены самолету не нашлось, поэтому Меркель и ее подчиненные провели ночь в Кельне, после чего утром в пятницу отправились в Мадрид и на коммерческом рейсе авиакомпании Iberia отправились в Буэнос-Айрес.