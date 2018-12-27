Минстрой предупредил о рисках аварий в ЖКХ из-за роста тарифов

В Минэнерго считают, что коммунальщики в отрасли электроснабжения, получая плату только за реальный объем потребления, вынуждены «держать» лишние мощности, увеличивая собственные расходы. Это должны компенсировать потребители услуг: в Минэнерго предложили ввести оплату для предприятий «лишней» мощности с 2020 года. До 2024 года будет действовать специальный льготный период по оплате резервных мощностей (платить нужно будет только за 10% от всех запасов). С 2024 года нужно будет платить за резервы в полном объеме. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 сентября поддержал инициативу, пишет «Коммерсантъ».