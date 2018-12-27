Минстрой предупредил о рисках аварий в ЖКХ из-за роста тарифов

Министерство энергетики (Минэнерго) России предложило ввести для крупных предприятий (потребление свыше 670 кВт) оплату за неиспользуемые резервные мощности поставщиков электроэнергии. В Министерстве строительства РФ считают, что реализация плана приведет к неминуемому росту тарифов для всех отраслей ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и так далее) на 3-4% и вынужденной экономии коммунальщиков на ремонте своих сетей со всеми вытекающими последствиями из-за нежелания провоцировать недовольство потребителей повышением цен на свои услуги.
Об опасениях Минстроя относительно планов введения платы за неиспользуемые мощности написал «Коммерсантъ». Ведомство попросило вице-премьера Дмитрия Козака организовать дискуссии по проблеме для выработки более взвешенного решения.
В Минэнерго считают, что коммунальщики в отрасли электроснабжения, получая плату только за реальный объем потребления, вынуждены «держать» лишние мощности, увеличивая собственные расходы. Это должны компенсировать потребители услуг: в Минэнерго предложили ввести оплату для предприятий «лишней» мощности с 2020 года. До 2024 года будет действовать специальный льготный период по оплате резервных мощностей (платить нужно будет только за 10% от всех запасов). С 2024 года нужно будет платить за резервы в полном объеме. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 сентября поддержал инициативу, пишет «Коммерсантъ».
На всех предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (электростанциях, котельных, системах водоснабжения и водоотведения и так далее), согласно нормам, заложены определенные резервы мощностей на случай пикового использования, например во время сильных морозов или каких-то иных природных катаклизмов.
В Минстрое указали не неуместность оплаты за неиспользуемые резервы, в частности, в водопроводно-канализационном хозяйстве (ВКХ) и теплоснабжении. В условиях борьбы государства с ростом тарифов на услуги ЖКХ компенсация будет «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ». Единственная альтернатива при функционировании всех сетей в нормальном режиме — неминуемое увеличение всех тарифов на 3-4%. В Минэнерго считают, что их инициатива не повлечет за собой рост тарифов.
В конце августа «Известия» писали, что Минстрою и Минприроды было поручено изучить вопрос о повышении тарифов на воду и водоотведение как для предприятий, так и для рядовых граждан. Соответствующее указание пришло из Минфина: главный казначей РФ Антон Силуанов считает, что деньги, которые бюджет получит благодаря повышению тарифа, можно будет потрать на модернизацию сетей, а также на реализацию проектов «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги».