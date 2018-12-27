В Афинах возле церкви взорвалась бомба

В центре столицы Греции — Афинах сработало взрывное устройство, заложенное возле церкви Святого Дионисия в районе Колонаки. В результате взрыва ранения получил полицейский, попытавшийся обезвредить бомбу, и церковный сторож. По предварительным данным, взрывчатка находилась в металлической коробке и состояла из двух контейнеров с легковоспламеняющейся жидкостью, кабелей, батарейки и часового механизма, сообщает Newsit.





Взрыв произошел в 07:10 по местному времени (08:10 мск), сообщает издание. По его данным, церковный сторож обнаружил возле храма подозрительную коробку и вызвал полицию. Прибывший наряд перенес коробку с бомбой на несколько метров от церкви, где и произошел взрыв. В результате один из полицейских получил ранения рук и головы. От более тяжелых травм его спас бронежилет. По информации источников Newsit, он находится в отделении неотложной помощи и его жизни ничего не угрожает.