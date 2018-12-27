ВСУ захватили нейтральную полосу, установленную минскими соглашениями

Так называемая зона безопасности, или «серая зона», разделяет в Донбассе силы двух самопровозглашенных республик и войска Украины. Минские соглашения определили линию соприкосновения, от которой украинские войска должны были отвести тяжелое вооружение. Кроме того, в комплексе мер по выполнению минских соглашений сказано, что обе стороны должны «прекратить все наступательные действия».





«Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, зоны безопасности шириной 70 километров для РСЗО и шириной 140 километров для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»)» — гласит документ о комплексе мер по выполнению минских соглашений.





В конце лета 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в Донбассе «не должно быть серых зон». Агентство УНИАН писало, что украинским военным время от времени нужно занимать территории, чтобы лишать войска ДНР и ЛНР возможности обстреливать позиции ВСУ. «При этом, как сообщали в штабе, украинские военные не нарушали минских договоренностей», — отмечало агентство.





Украинские СМИ регулярно пишут, что повстанцы обстреливают подразделения ВСУ, нарушая договоренности. 27 декабря «Украинская правда» сообщила, что за сутки ополченцы семь раз нарушили режим прекращения огня, «один раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение» (миномет калибра 82 миллиметра). По данным разведки ВСУ, 26 декабря погибли двое военных ДНР, один ранен, украинцы потеряли одного солдата.





В свою очередь паблики ДНР и ЛНР в соцсетях обвиняют ВСУ в обстрелах. «Новости Новороссии» пишут, что украинские военные за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе использовались минометы калибра 120 миллиметров. По данным экс-председателя Народного совета ДНР, «Украина все лето «съедала» нейтральную полосу, то есть на сегодняшний день огромное количество позиций, нахождение друг от друга в доступе стрелкового оружия. Это не пять километров, не четыре километра, а 700 метров — 1,5 километра», — цитируют его «Новости Новороссии». Однако ресурс не сообщает о каких-либо раненых или убитых со стороны войск самопровозглашенных республик.