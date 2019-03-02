SpaceX отправила новейший космический корабль к МКС

«Корабль Crew Dragon находится на пути к МКС! Автономная стыковка должна произойти завтра рано утром, трансляция начнется в 08:30 по стандартному времени (11:30 мск, 3 марта. — Примеч. Daily Storm)», — заявили в SpaceX. В компании отметили, что ракета-носитель успешно приземлилась после отсоединения. Сам корабль должен вернуться на Землю 8 марта.





На борту корабля находится порядка 400 фунтов (около 180 килограмм) грузов, а также человекоподобный манекен по имени Рипли (в честь героини фильма «Чужие»). Манекен оснащен датчиками, которые должны записать полет и определить, насколько Crew Dragon безопасен для экипажа.