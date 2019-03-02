SpaceX отправила новейший космический корабль к МКС

На мысе Канаверал в 10:49 мск состоялся запуск нового американского космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). В космос его доставит ракета-носитель Falcon 9, разработанная компанией Илона Маска SpaceX. На борту корабля находятся около 180 килограмм грузов, а также человекоподобный манекен в скафандре, который используется для проверки безопасности полета.
«Корабль Crew Dragon находится на пути к МКС! Автономная стыковка должна произойти завтра рано утром, трансляция начнется в 08:30 по стандартному времени (11:30 мск, 3 марта. — Примеч. Daily Storm)», — заявили в SpaceX. В компании отметили, что ракета-носитель успешно приземлилась после отсоединения. Сам корабль должен вернуться на Землю 8 марта.
На борту корабля находится порядка 400 фунтов (около 180 килограмм) грузов, а также человекоподобный манекен по имени Рипли (в честь героини фильма «Чужие»). Манекен оснащен датчиками, которые должны записать полет и определить, насколько Crew Dragon безопасен для экипажа.
По плану SpaceX, если сегодняшний тест пройдет удачно, то в апреле состоится проверка систем аварийного прекращения полета и эвакуации экипажа, а в июле Crew Dragon может отправиться на МКС уже с людьми на борту.
Crew Dragon — новейший проект космического корабля многоразового использования. Он рассчитан на семь пассажиров, может перевозить грузы и оснащен системой экстренной эвакуации экипажа.