Володин выразил соболезнования родным и близким Жореса Алферова

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Жореса Ивановича Алферова, который скончался в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге после остановки сердца.





«Ушел из жизни наш товарищ, коллега, депутат Государственной думы, выдающийся ученый, человек, посвятивший свою жизнь служению науке, помощи людям. Жорес Иванович был основоположником и признанным лидером новых перспективных направлений в физике, опередивших свое время. Лауреат Нобелевской премии, он снискал признание не только в России. Его имя известно всему миру. Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны», — отметил Володин.





По его мнению, своей целеустремленностью и принципиальностью Алферов заслужил уважение и признание людей, а память о нем навсегда останется в наших сердцах.





В конце ноября Алферов попал в больницу, после того как ему стало плохо на заседании РАН. Изначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.