Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

2 марта скончался российский ученый-физик, нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов. Академик имел множество наград за свои вклады в развитие мировой и российской науки, был единственным лауреатом Нобелевской премии, проживавшим в России. Также Алферов являлся активным политическим деятелем и депутатом всех созывов Госдумы с 1995 года.





«К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», — сообщил ТАСС глава КПРФ Геннадий Зюганов, от чьей партии Алферов выступал депутатом Госдумы.





Жорес Алферов является одной из легендарных личностей науки России — его открытия проложили путь для многих современных технологий. Академик участвовал в создании первых советских транзисторов и германиевых приборов. Среди областей его деятельности — полупроводниковые гетероструктуры, необходимые для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей, а также нанотехнологии, полупроводниковая и квантовая электроника. У ученого также более 600 научных работ, три монографии и патенты на около 50 изобретений.За свой вклад в науку Алферов стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».





Ученый также был активным политическим деятелем после распада СССР. В 1995 году Алферов был избран во 2-й созыв Госдумы от фракции «Наш дом — Россия», с 1999 года баллотировался по спискам КПРФ. Академик являлся членом шести созывов Госдумы, входил в комитеты по образованию и науке, а также в комитеты по науке и наукоемким технологиям.





Родился он 15 марта 1930 года в городе Витебске. Окончил школу с золотой медалью, после чего отучился в Ленинградском электротехническом институте (ЛЭТИ, сейчас Санкт-Петербургский электротехнический университет имени Ленина). В 1970 году защитил докторскую диссертацию и стал доктором физико-математических наук. С 1991-го по 2017 год был вице-президентом Российской академии наук (РАН).





Нобелевскую премию Жорес Иванович получил в 2000-м году вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером. Алферов и Кремер были награждены за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, Килби — за разработку идеологии и технологии создания микрочипов.





Академик был госпитализирован в конце ноября прошлого года с гипертоническим кризом. При госпитализации состояние Алферова оценили как «плохое», его ситуацию назвали серьезной. Месяц ученый провел на лечении и был выписан из больницы под Новый год.