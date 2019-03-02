Пожар в дагестанском селе уничтожил более 30 зданий

«По предварительным данным, сгорели около 30 домов и мелких и больших строений. Пожар практически потушен. Люди с ведрами дежурят, чтобы не допустить повторного возгорания. Село находится на берегу реки, а оттуда постоянно дует ветер», — сообщил «Интерфаксу» замглавы администрации Цумадинского района Магомед Исаев.





В МЧС отметили, что сгорели 17 жилых домов и 14 хозяйственных построек, в том числе сараи и сенохранилища. Информация о пожаре поступила в ведомство около 21:00 мск, к 01:35 мск огонь был потушен. В ликвидации возгорания участвовали 61 человек и 13 единиц техники.