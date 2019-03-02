Пожар в дагестанском селе уничтожил более 30 зданий

Крупный пожар в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района уничтожил 31 постройку, среди которых 17 жилых домов. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших при происшествии нет, однако более 20 человек остались без крыши над головой.
«По предварительным данным, сгорели около 30 домов и мелких и больших строений. Пожар практически потушен. Люди с ведрами дежурят, чтобы не допустить повторного возгорания. Село находится на берегу реки, а оттуда постоянно дует ветер», — сообщил «Интерфаксу» замглавы администрации Цумадинского района Магомед Исаев.
В МЧС отметили, что сгорели 17 жилых домов и 14 хозяйственных построек, в том числе сараи и сенохранилища. Информация о пожаре поступила в ведомство около 21:00 мск, к 01:35 мск огонь был потушен. В ликвидации возгорания участвовали 61 человек и 13 единиц техники.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть вследствие неосторожного обращения с огнем. Распространению пожара на большую площадь способствовала плотная застройка и близость зданий друг к другу. Неповрежденными остались около 70 домов.