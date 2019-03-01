Госдеп заявил, что Венесуэла не сможет вернуть долги России и Китаю

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе брифинга для журналистов заявил, что Венесуэла с ее экономическим кризисом из-за режима действующего президента Николаса Мадуро вряд ли сможет вернуть России и Китаю те суммы, которые были в нее инвестированы. Также Абрамс отметил, что правительство Мадуро может использовать гуманитарную помощь не по назначению, а в качестве «политического оружия».





«Мы к настоящему времени безуспешно пытались донести до России и Китая, что они не помогают сами себе. Если они заинтересованы в возвращении тех денег, которые они инвестировали или дали в долг, то обанкротившаяся венесуэльская экономика никогда не будет в состоянии осуществить выплаты в таком объеме. Только восстановившаяся Венесуэла сможет сделать это, но этого не произойдет при режиме Мадуро», — процитировало ТАСС слова дипломата.





﻿По мнению спецпредставителя США, необходимо прекратить не только экономическую, но и политическую поддержку правительства Мадуро со стороны России и Китая. «Поддержка режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро со стороны России и Китая помогает ему. Я не думаю, что Россия и Китай дополнительно вложат много денег, однако их дипломатическая и политическая поддержка помогает режиму», — сообщил Абрамс.