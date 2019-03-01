Госдеп заявил, что Венесуэла не сможет вернуть долги России и Китаю

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе брифинга для журналистов заявил, что Венесуэла с ее экономическим кризисом из-за режима действующего президента Николаса Мадуро вряд ли сможет вернуть России и Китаю те суммы, которые были в нее инвестированы. Также Абрамс отметил, что правительство Мадуро может использовать гуманитарную помощь не по назначению, а в качестве «политического оружия».
«Мы к настоящему времени безуспешно пытались донести до России и Китая, что они не помогают сами себе. Если они заинтересованы в возвращении тех денег, которые они инвестировали или дали в долг, то обанкротившаяся венесуэльская экономика никогда не будет в состоянии осуществить выплаты в таком объеме. Только восстановившаяся Венесуэла сможет сделать это, но этого не произойдет при режиме Мадуро», — процитировало ТАСС слова дипломата.
По мнению спецпредставителя США, необходимо прекратить не только экономическую, но и политическую поддержку правительства Мадуро со стороны России и Китая. «Поддержка режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро со стороны России и Китая помогает ему. Я не думаю, что Россия и Китай дополнительно вложат много денег, однако их дипломатическая и политическая поддержка помогает режиму», — сообщил Абрамс.
Также Абрамс выразил уверенность в том, что действующее правительство Венесуэлы может использовать присылаемую гуманитарную помощь в качестве «политического оружия». «Мы твердо знаем, что режим на протяжении [нескольких] лет коррумпированным образом продавал часть получаемой помощи, а также использовал другие ее части исключительно в целях поддержки себя самого. Иными словами, она [гуманитарная помощь] становилась политическим оружием, а не средством повышения уровня жизни большинства венесуэльцев», — подчеркнул дипломат.
«Думаю, справедливо задавать такой вопрос про любую помощь, которая передается режиму или через него. Разумеется, мы поддерживаем оказание гуманитарного содействия Венесуэле, но мы не поддерживаем оказание ее этому коррумпированному режиму», — сообщил Абрамс.
В конце феврале глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью, которую пыталась ввезти в страну оппозиция, использовались с целью доставки элементов для изготовления оружия. У властей Венесуэлы также есть информация о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе, добавил министр. 12 февраля Делси Родригес говорила, что гуманитарная помощь из США — это «загрязненная и отравленная химикатами еда, она представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население» Венесуэлы.
В конце января 2019 года Минфин США ввел санкции против PDVSA, главной нефтяной компании Венесуэлы. Представители США сообщили, что санкции введены для давления на президента республики Николаса Мадуро — по их мнению, глава Венесуэлы «откачивает» средства PDVSA, чтобы финансировать свои действия и удержать власть. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что дочерняя компания PDVSA в США, Citgo Petroleum, сможет продолжить работу, если получаемые ею средства будут оставаться на заблокированных в США счетах, тем самым не попадая в руки Мадуро.
Ослабление санкций возможно при условии, если контроль над компанией перейдет к объявившему себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуану Гуайдо, лидеру оппозиции. В конце января Гуайдо уже объявил о смене руководства PDVSA, которая фактически принадлежит действующему президенту Николасу Мадуро. О поддержке Гуайдо заявили США, Канада, большинство стран Южной Америки и более 10 стран Европы. Николаса Мадуро, в свою очередь, поддерживают Россия, Китай, Куба.