Россия не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Москва отказывается признавать частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» по взысканию с России компенсаций за утрату активов в Крыму, потому что у него отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинского нефтегазового концерна. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания выиграла иск против «Газпрома» и суд не только подтвердил свою юрисдикцию по этому делу, но и признал, что Россия несет ответственность и должна предоставить его компании компенсацию. Окончательная сумма компенсации, по словам Коболева, будет озвучена на следующих слушаниях в конце 2019 года или в начале 2020 года. Отмечается, что РФ не принимала участия в данном разбирательстве.





По данным «Коммерсанта», в Минюсте сообщили, что «Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации». В ведомстве отметили, что предпримут все меры, чтобы защитить интересы России в арбитражном суде.





По сведениям СМИ, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания на этом не остановится и будет добиваться от России получения еще восьми миллиардов долларов, пять из которых составляют убытки, а оставшиеся три миллиарда — проценты.