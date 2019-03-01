Россия не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Москва отказывается признавать частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» по взысканию с России компенсаций за утрату активов в Крыму, потому что у него отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинского нефтегазового концерна. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания выиграла иск против «Газпрома» и суд не только подтвердил свою юрисдикцию по этому делу, но и признал, что Россия несет ответственность и должна предоставить его компании компенсацию. Окончательная сумма компенсации, по словам Коболева, будет озвучена на следующих слушаниях в конце 2019 года или в начале 2020 года. Отмечается, что РФ не принимала участия в данном разбирательстве.
По данным «Коммерсанта», в Минюсте сообщили, что «Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации». В ведомстве отметили, что предпримут все меры, чтобы защитить интересы России в арбитражном суде.
По сведениям СМИ, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания на этом не остановится и будет добиваться от России получения еще восьми миллиардов долларов, пять из которых составляют убытки, а оставшиеся три миллиарда — проценты.
«Газовый спор» между Москвой и Киевом длится с 2014 года. Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала это решение, однако «Нафтогаз» начал процедуру взыскания.
17 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии арестованы счета «Газпрома». По его словам, общая сумма заблокированных денег даже превышает сумму долга российской компании перед «Нафтогазом» в 2,56 миллиарда долларов. В тот же день в «Газпроме» заявили, что аресты со счетов в Швейцарии сняты. В Киеве признали этот факт, а исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что европейские правоохранители просто не смогли найти счета российской корпорации в Швейцарии, но, по его словам, это не значит, что их там нет.
Трения между «Газпромом» и «Нафтогазом» являются также главной проблемой для продления контракта по транзиту российского газа через Украину, который истекает в 2019 году. Президент РФ Владимир Путин назвал разрешение конфликта между газовыми компаниями основным условием продления контракта по транзиту газа через Украину. «Газпром» прекратил поставлять газ Украине и отказался платить до тех пор, пока суд не рассмотрит апелляцию компании по этому решению.