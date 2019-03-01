Климкин: Украина вернет Крым и превратит Черное море в «Бермудский треугольник»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности в Одессе заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, а превратится для нее в «Бермудский треугольник». Также глава МИД обсудил проблему украинских военнопленных и отметил, что Украина обязательно вернет Крым, но для этого необходимо применить против России комплексные меры и усилить экономику, а также вооруженные силы.



