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Климкин: Украина вернет Крым и превратит Черное море в «Бермудский треугольник»
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Климкин: Украина вернет Крым и превратит Черное море в «Бермудский треугольник»

По мнению министра иностранных дел Украины, противостоять России возможно только комплексными мерами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности в Одессе заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, а превратится для нее в «Бермудский треугольник». Также глава МИД обсудил проблему украинских военнопленных и отметил, что Украина обязательно вернет Крым, но для этого необходимо применить против России комплексные меры и усилить экономику, а также вооруженные силы.


«Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него «Бермудским треугольником», цитирует «Интерфакс» слова министра. Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности... Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной [сфере] или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе».


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Также глава МИД Украины затронул вопрос освобождения украинских военнопленных. «Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников», подчеркнул Климкин.


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Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.


Об усилении пограничного флота на Азовском море Киев заявил после инцидента в Керченском проливе, когда группа катеров ВМС Украины попыталась пройти из Черного моря к Мариуполю. В результате возникшего конфликта три судна были обстреляны и задержаны российскими пограничниками, более 20 украинских моряков были арестованы. По данным ФСБ, украинские моряки нарушили границу и не отвечали на приказ остановиться, после чего российские пограничники были вынуждены открыть огонь. На борту кораблей находились 22 члена экипажа, среди которых были также два офицера СБУ. Моряки находятся в СИЗО «Лефортово».