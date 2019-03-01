Климкин: Украина вернет Крым и превратит Черное море в «Бермудский треугольник»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности в Одессе заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, а превратится для нее в «Бермудский треугольник». Также глава МИД обсудил проблему украинских военнопленных и отметил, что Украина обязательно вернет Крым, но для этого необходимо применить против России комплексные меры и усилить экономику, а также вооруженные силы.
«Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него «Бермудским треугольником», — цитирует «Интерфакс» слова министра. — Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности... Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной [сфере] или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе».
Также глава МИД Украины затронул вопрос освобождения украинских военнопленных. «Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников», — подчеркнул Климкин.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Об усилении пограничного флота на Азовском море Киев заявил после инцидента в Керченском проливе, когда группа катеров ВМС Украины попыталась пройти из Черного моря к Мариуполю. В результате возникшего конфликта три судна были обстреляны и задержаны российскими пограничниками, более 20 украинских моряков были арестованы. По данным ФСБ, украинские моряки нарушили границу и не отвечали на приказ остановиться, после чего российские пограничники были вынуждены открыть огонь. На борту кораблей находились 22 члена экипажа, среди которых были также два офицера СБУ. Моряки находятся в СИЗО «Лефортово».