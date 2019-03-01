Представитель Юмашевой подтвердил ее развод с Дерипаской

Совладелец энергометаллургического холдинга En+ миллиардер Олег Дерипаска развелся с женой Полиной, после развода она взяла девичью фамилию «Юмашева». Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель Полины Юмашевой. Слухи о разводе пары ходили несколько лет, ранее ни Дерипаска, ни Юмашева не подтверждали их официально.





По словам представителя Юмашевой, супруги развелись «больше года» назад. Представители бизнесмена не прокомментировали изданию информацию. На сайте En+ в разделе, посвященном структуре акционеров холдинга, отмечается, что 6,75% акций компании принадлежат «бывшим членам семьи» Дерипаски, без указания конкретных имен, обратили внимание «Ведомости».





Ранее 1 марта Bloomberg сообщило, что Олег Дерипаска стал богаче на 1,07 миллиарда долларов с начала 2019 года и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index. Сейчас, по информации издания, его состояние оценивается в 3,93 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 490-е место в этом списке.





В январе Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго», после того как миллиардер согласился снизить долю в En+. При этом ограничения в отношении самого бизнесмена Вашингтон оставил в силе.





Полина Юмашева — дочь экс-руководителя администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Юмашева и Дерипаска поженились в 2001 году, у них есть сын и дочь. В 2008 году Полина Дерипаска рассказывала, что пара не заключала брачный контракт перед свадьбой. В октябре 2017 года Юмашева стала владелицей 6,9% акций En+.