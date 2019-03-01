Лукашенко рассказал, как его разозлила зависимость Медведева от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2008 году вслед за Москвой был готов признать независимость Абхазии, но не стал этого делать из-за возможного введения западных санкций против Минска. По словам Лукашенко, он встретился с занимавшим в то время пост президента России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить, сможет ли Москва покрыть Белоруссии убытки от санкций. Российский президент оказался не готов обсуждать этот вопрос и сказал, что его нужно решать с занимавшим в то время должность премьер-министра РФ Владимиром Путиным, сообщил белорусский лидер. Такой ответ Медведева разозлил Александра Лукашенко.





«Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере, я так сказал россиянам. Давайте! Но что будет завтра? Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне, диктатору, вечером, долгий был разговор, хороший, и говорит: «Если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию, то, то, то», — сказал Лукашенко на «Большом разговоре» — пресс-конференции с участием иностранных журналистов, цитата по РБК.





Александр Лукашенко сообщил, что после разговора с генсеком НАТО встретился с Дмитрием Медведевым. Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об угрозах Хавьера Соланы, однако Медведев оказался не готов к разговору. «Знаете, что он [Медведев] мне ответил? «Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я — президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать». Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю, — сказал Лукашенко. — Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал?»