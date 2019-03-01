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Лукашенко рассказал, как его разозлила зависимость Медведева от Путина
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Лукашенко рассказал, как его разозлила зависимость Медведева от Путина

Белорусский лидер был готов признать независимость Абхазии, но Дмитрий Медведев оказался не готов обсуждать последствия

Белорусский лидер был готов признать независимость Абхазии, но Дмитрий Медведев оказался не готов обсуждать последствия
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Russian Government / Twitter.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2008 году вслед за Москвой был готов признать независимость Абхазии, но не стал этого делать из-за возможного введения западных санкций против Минска. По словам Лукашенко, он встретился с занимавшим в то время пост президента России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить, сможет ли Москва покрыть Белоруссии убытки от санкций. Российский президент оказался не готов обсуждать этот вопрос и сказал, что его нужно решать с занимавшим в то время должность премьер-министра РФ Владимиром Путиным, сообщил белорусский лидер. Такой ответ Медведева разозлил Александра Лукашенко.


«Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере, я так сказал россиянам. Давайте! Но что будет завтра? Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне, диктатору, вечером, долгий был разговор, хороший, и говорит: «Если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию, то, то, то», — сказал Лукашенко на «Большом разговоре» — пресс-конференции с участием иностранных журналистов, цитата по РБК.


Александр Лукашенко сообщил, что после разговора с генсеком НАТО встретился с Дмитрием Медведевым. Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об угрозах Хавьера Соланы, однако Медведев оказался не готов к разговору. «Знаете, что он [Медведев] мне ответил? «Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я — президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать». Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю, — сказал Лукашенко. — Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал?»


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После войны с Грузией в 1992-1993 годах Абхазия провозгласила свою независимость. После конфликта с Грузией в августе 2008-го Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Их независимость позднее также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.


В 2009 году Александр Лукашенко заявил, что Россия предложила Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов в случае, если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Белорусский президент тогда подчеркнул, что страна не будет «продавать никакие вопросы и никакие позиции».


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