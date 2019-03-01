ПАСМИ: Прокуратура Волгоградской области пошла против главы СКР

Прокуратура Волгоградской области отказала в возбуждении уголовного дела о халатности врачей, которых многодетная мать Гулина Наумова пыталась привлечь к ответственности за смерть ее мужа Андрея Шикерина. Само дело было возбуждено после того, как женщина добилась личной встречи с главой Следственного комитета (СКР) Александром Бастрыкиным. Как отмечает издание ПАСМИ, надзорный орган не в первый раз защищает работников здравоохранения. Прокуратура все же отменила свое постановление, после того как юрист Наумовой Наталья Синявская направила жалобы на имя президента РФ Владимира Путина, главы ФСБ Александра Бортникова, главы СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайки и властям Волгоградской области.





Как сообщает ПАСМИ, 30 января 2017 года житель Урюпинского района Волгоградской области Андрей Шикерин умер, не дождавшись помощи врачей. На первый вызов они прибыли почти через полтора часа, но, сделав Шикерину электрокардиограмму, отказали в госпитализации и поставили ему диагноз «остеохондроз». После этого мужчине стало хуже, но врачи выезжать отказались. «Покупайте препараты от остеохондроза и лечитесь. Мы не такси, кататься не будем!» — ответили в больнице. Когда врачи прибыли на третий вызов, мужчина уже умер. Вскрытие показало, что причиной стало сердечное заболевание. Наумова отметила, что у врачей не было с собой ни кислородного баллона, ни адреналина, а первый диагноз был изначально поставлен неправильно из-за халатности медработников.





После смерти мужа Наумова, у которой остались внучка и трое детей, в том числе дочь-инвалид, оказалась без средств. Женщина подала в Урюпинский следственный отдел СКР заявление о возбуждении уголовного дела, которое следователи завели в апреле 2017 года по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Однако, как отмечает издание, расследование дважды прекращалось и приостанавливалось.





Об проблемах в расследовании также сообщила ПАСМИ адвокат Наумовой Наталья Синявская. «Следователь Владимир Коняхин заказал бесплатную экспертизу, очередь на которую — около года. Кроме того, вопросы, которые он сформулировал экспертам, были такими, что ответы на них все равно ничего бы не прояснили», — подчеркнула она. Отмечается, что в это время областной комитет здравоохранения обнаружил нарушения при оказании медпомощи Шикерину, а судебно-медицинская экспертиза пришла к обратному выводу — нарушений не было.