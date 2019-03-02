В Генштабе РФ рассказали о новой стратегии США «Троянский конь»

США разрабатывают новую военную стратегию «Троянский конь», которая совмещает использование внутреннего политического давления внутри государства противника с военным ударом по объектам высокой важности, считают в Генштабе РФ. Проявлением таких действий военные считают «цветные революции», такие как в Ливии, в Ираке и на Украине, и происходящее сейчас в Венесуэле, заявил первый заместитель министра обороны РФ генерал Валерий Герасимов.





«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам», — приводит ТАСС слова Герасимова.





В пример военный привел инциденты, в ходе которых в некоторых странах произошли перевороты и смена властей. «Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — заявил Герасимов.