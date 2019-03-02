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В Генштабе РФ рассказали о новой стратегии США «Троянский конь»
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В Генштабе РФ рассказали о новой стратегии США «Троянский конь»

Вашингтон собирается оказывать на другие страны политическое давление за счет «пятых колонн», считают военные

США разрабатывают новую военную стратегию «Троянский конь», которая совмещает использование внутреннего политического давления внутри государства противника с военным ударом по объектам высокой важности, считают в Генштабе РФ. Проявлением таких действий военные считают «цветные революции», такие как в Ливии, в Ираке и на Украине, и происходящее сейчас в Венесуэле, заявил первый заместитель министра обороны РФ генерал Валерий Герасимов.


«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам», — приводит ТАСС слова Герасимова.


В пример военный привел инциденты, в ходе которых в некоторых странах произошли перевороты и смена властей. «Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — заявил Герасимов.


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Генерал подчеркнул, что Россия готова к отражению подобной агрессии. По его словам, РФ использует стратегию «активной обороны», в рамках которой проводятся упреждающие действия против угроз безопасности страны. «Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — считает Герасимов.


Ранее о новой стратегии, разрабатываемой в США, говорил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфайн. В его выступлении не говорилось об использовании «пятых колонн» или подрыве государственности стран-противников. Военный в своей речи подчеркивал, что новая концепция предполагает тайное проникновение военнослужащих на территорию противника, как по воздуху, так и по воде или по суше. «Троянским конем» эту идею назвал немецкий портал Telepolis, приведя как пример такой стратегии фрагмент «Илиады», в котором греки тайно прошли внутрь Трои в огромном деревянном коне.


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