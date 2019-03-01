«США крадут активы нашей страны». Почему Россия защищает Венесуэлу?

Офис государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA будет перенесен из Лиссабона в Россию, которая готова защитить республику от давления США и оказать ей гуманитарную помощь. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции в Москве заявили вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава дипведомства обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщив, что следующими на очереди в череде госпереворотов с участием Вашингтона могут оказаться Куба и Никарагуа. Поддержку Венесуэле пообещал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, с которым Родригес встретилась после визита в МИД.
«Вы знаете, что происходит сегодня с нефтяными активами Венесуэлы, расположенными в США и в других странах, проявляющих к нам нетерпимость и лишающих активов и финансовых ресурсов. Мы можем вспомнить британское правительство, которое через Банк Англии решило присвоить себе венесуэльское золото. Венесуэла будет предпринимать шаги для того, чтобы гарантировать свое право на защиту и возврат законных активов», — сообщила российским журналистам гостья из Венесуэлы, поблагодарив за поддержку лично президента Владимира Путина и всех россиян.
Родригес объяснила, что ее визит в Москву обусловлен геополитической ситуацией, в которой оказалась ее страна. Речь идет о давлении США, которые заинтересованы в свержении законно избранного президента республики Николаса Мадуро. Еще 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти республики, а через два дня спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, которого поддержали США и многие страны Евросоюза. Россия и Китай, напротив, встали на сторону Мадуро как законного президента Венесуэлы.
«Венесуэле не нужно военное вмешательство ни со стороны США, ни какой-то другой страны. Нам нужны мир, стабильность и спокойствие… Если будет гуманитарный кризис — США осуществят военное вмешательство», — не сомневается вице-президент Венесуэлы. Она признала, что страна оказалась в сложной экономической ситуации, но не допустит оказание гуманитарной помощи государствами, которые заинтересованы в свержении власти.
По ее словам, республика готова принять такую помощь от России и закупать у нее медикаменты и продукты. Делси Родригес также рассказала, что сейчас идет подготовка создания незаконных вооруженных формирований, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
«На ближайшую перспективу США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие: минометы, переносные зенитные комплексы, ряд других видов вооружений… И переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве», — подтвердил информацию Родригес глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что это видят в России, а также в соседних с ней странах.
По его словам, и Бразилия, и Колумбия уже заявили, что не будут поддерживать планы вооруженного вторжения. «Если соседи Венесуэлы сдержат свое слово, то, наверное, эти планы не реализуются», — сообщил Лавров, подчеркнув, что Россия будет требовать от США уважения устава ООН.
В МИДе не исключили, что американцы могут пойти на дестабилизацию обстановки в Венесуэле для оправдания военного вмешательства.
«Если Вашингтон предпримет действия по вторжению, это вскроет истинные мотивы США в Латинской Америке. Речь идет не о какой-то демократии, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных. Неслучайно уже было заявлено, что Венесуэлой дело не ограничится — на очереди Куба и Никарагуа», — констатировал дипломат, заверив венесуэльскую гостью в том, что Россия и дальше будет оказывать помощь властям республики, куда уже было направлено 7,5 тонны медикаментов, а также российская пшеница.
О финансовой помощи стране Россию попросил президент Венесуэлы Николас Мадуро, посетивший Москву в декабре прошлого года. Уже тогда экономическая ситуация в республике оставляла желать лучшего. Переговоры лидеров двух стран прошли в закрытом формате, а их результаты СМИ озвучены не были. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что об оказании дополнительной финансовой помощи Венесуэле речи не идет. Через Сергея Лаврова Владимир Путин в эту пятницу передал лишь слова поддержки и солидарности Николасу Мадуро.
Также встречу с вице-президентом Венесуэлы провел спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что действия США в отношении республики должны быть осуждены со стороны всех парламентов мира.
«Мы считаем, что такая позиция должна осуждаться всеми парламентами. Учитывая, что это основополагающий пункт, который был принят Межпарламентским союзом два года назад и его поддержали все страны, еще раз хотелось бы подчеркнуть недопустимость вмешательства в суверенные дела государств», — заявил Володин, пригласивший нового спикера Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в Москву на международный форум развития парламентаризма.
Делси Родригес поблагодарила спикера за теплый прием, указав, что страной, через которую может быть совершен государственный переворот, является Колумбия.
Эксперты объясняют активную помощь Венесуэле со стороны России ее геополитическими взглядами и желанием сохранить уже вложенные в республику инвестиции.
«США нарушают международное право и устав ООН, поэтому мы помогаем Венесуэле как стране, которая попала в тиски цветной революции. Во-вторых, Россия в нефтяную промышленность Венесуэлы вложила уже около 17 миллиардов долларов. Очевидно, что мы не собираемся терять эти деньги. Поэтому логично, что при блокировке счетов, санкциях со стороны США офис государственной нефтяной кампании страны будет перенесен в Москву», — пояснил Daily Storm сенатор-международник Игорь Морозов.
По его мнению, сегодня США и другие страны Запада заинтересованы в осуществлении захвата Венесуэлы как ведущей нефтяной страны, чтобы использовать ее ресурсы в своих интересах.
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов отметил, что Россия может попытаться спасти международное право от его уничтожения США, но республику от госпереворота смогут спасти только сами венесуэльцы.
«В Венесуэле действительно есть интересы российских компаний, но их не надо преувеличивать. Если сравнить их с общими инвестициями России за рубежом, то это будет очень небольшая цифра. Прежде всего, задача России в качестве постоянного члена Совбеза ООН — строго стоять на сохранении принципов устава Организации Объединенных Наций, которая сегодня является единственной гарантией безопасности во всем мире», — рассуждает Климов, отмечающий, что в этом плане действия России важны не только для стран Латинской Америки, но и для всего мира.
Также эксперт обращает внимание, что события в Венесуэле не могут не отражаться на состоянии рынка нефти, поскольку республика является крупнейшим ее добытчиком.
«Поэтому, конечно, нас это интересует, и наше сотрудничество выглядит вполне логично. В России есть предприятия, которые могли бы заниматься переработкой венесуэльской нефти. Хотя она очень специфическая, в США под нее были построены специальные предприятия. Но также они есть в Индии и в Китае, которые могли бы начать переработку этой нефти вместе с Россией», — полагает Климов.