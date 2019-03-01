«США крадут активы нашей страны». Почему Россия защищает Венесуэлу?

«Вы знаете, что происходит сегодня с нефтяными активами Венесуэлы, расположенными в США и в других странах, проявляющих к нам нетерпимость и лишающих активов и финансовых ресурсов. Мы можем вспомнить британское правительство, которое через Банк Англии решило присвоить себе венесуэльское золото. Венесуэла будет предпринимать шаги для того, чтобы гарантировать свое право на защиту и возврат законных активов», — сообщила российским журналистам гостья из Венесуэлы, поблагодарив за поддержку лично президента Владимира Путина и всех россиян.





Родригес объяснила, что ее визит в Москву обусловлен геополитической ситуацией, в которой оказалась ее страна. Речь идет о давлении США, которые заинтересованы в свержении законно избранного президента республики Николаса Мадуро. Еще 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти республики, а через два дня спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, которого поддержали США и многие страны Евросоюза. Россия и Китай, напротив, встали на сторону Мадуро как законного президента Венесуэлы.