«Киллера решили убрать». Почему КПРФ в Санкт-Петербурге разменяла Шевченко на Бортко?

Коммунисты Санкт-Петербурга отказали в выдвижении в губернаторы города известному журналисту и медиакиллеру Максиму Шевченко, кандидатура которого считалась одной из приоритетных для выдвижения. Вместо него горком КПРФ сделал ставку на режиссера, снявшего такие культовые фильмы как «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», депутата Госдумы от Санкт-Петербурга Владимира Бортко. В КПРФ решение питерских товарищей поддержали, однако подчеркнули, что его должен утвердить ЦК партии. По информации Daily Storm, рокировку можно рассматривать как борьбу разных сил влияния в администрации президента, одна часть которых заинтересована в провале Беглова, другая — в его победе.
«Я общался с самим Максимом. Я его спросил: «Ты будешь выдвигаться?» Он ответил: «Да». Я ему сказал, что буду сам выдвигаться. Он: «Ну, твое дело». Я его спросил: «Ты будешь мне помогать?» Он: «А ты мне?» Я: «Да, конечно». На том мы и расстались», — рассказал Daily Storm Владимир Бортко о своем разговоре с Шевченко. На вопрос, будут ли коммунисты в итоге работать в связке, депутат ответил, что пока не знает, захочет ли этого Шевченко. Впрочем, при этом Бортко подчеркнул, что он «уже выдвинут партией, а Шевченко нет».
По его словам, к врио губернатора города Беглову он «не имеет ничего», но его не устраивает стиль управления городом в целом.
«Точно передайте мои слова. Я не имею ничего лично к господину Беглову. Более того, я подозреваю, что он достойный человек. Я против политики, которая проводилась в нашем городе. И изменения одной фамилии на другую, простите, ничего не меняют. Нужно менять политику, направление власти, за это я и выступаю», — пояснил депутат Госдумы, подчеркнув, что решение о его выдвижении партией уже принято.
В руководстве партии решение горкома Санкт-Петерубрга одобряют, однако считают, что должно пройти несколько этапов согласования: сначала его рассмотрит президиум ЦК КПРФ, затем утвердить его должна будет региональная конференция.
«Владимир Владимирович Бортко — опытный человек, который известен не только среди жителей города, но и всей страны, это наш товарищ, член КПРФ... Мы — Центральный комитет, Геннадий Андреевич Зюганов — разделяем эту точку зрения, будем максимально поддерживать наших питерских товарищей в ходе избирательной кампании. И, конечно, с удовольствием поддержим предложение о выдвижении Владимира Владимировича Бортко кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга», — заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, подчеркнувший, что ЦК кандидатуру Бортко поддержит.
С большой вероятностью именно так и будет, хотя на партийном сайте никакой информации на этот счет до сих пор не появилось. Пока никак не прокомментировал это решение и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее в КПРФ подтверждали информацию о том, что кандидатура Максима Шевченко также обсуждается в качестве одной из приоритетных. В числе его плюсов в партии называли его федеральную известность.
«Меня спрашивают: всерьез ли я собрался в Питер? Отвечаю — конечно! Нынешняя власть не имеет стратегии развития и не способна ее создать, не в состоянии вербовать политически мотивированных сторонников, не владеет языком диалога с обществом и выглядит все смешнее», — писал ранее Шевченко в своем Telegram-канале, отрыто и жестко критикуя Беглова и его подчиненных.
«Губернатор в желтой тужурке. И все тайные и титулярные копошилися, чтобы сделаться популярнее. Снег гребли, собирали лед, интервью раздавали звонкие… И от хохота помирал весь народ, по сугробам бродя в сторонке», — так журналист, которого эксперты считают политическим меддиакиллером, обрисовал уборку снега Бегловым.
Однако после того как Шевченко узнал, что коммунисты Санкт-Петербурга приняли решение о выдвижении своим кандидатом в губернаторы Владимира Бортко, он заявил, что «разговоры о его выдвижении придумали журналисты».
В кругах, близких к врио губернатора Санкт-Петербурга, Daily Storm пояснили, что Шевченко был заточен на то, чтобы опускать рейтинг Александра Беглова вне зависимости от того, какие он принимает управленческие решения, сейчас «киллера убрали». Эксперты считают, что рокировка кандидатов от КПРФ объясняется борьбой групп влияния, близких к принятию решений в администрации президента: одни — за избрание Беглова, другие — против.
«Я бы назвал это борьбой групп влияния. Понятно, что среди питерских элит далеко не все встретили назначение Беглова с энтузиазмом, и есть определенное сопротивление. Но лично я уверен в том, что можно добиться того, что кандидата поменяют по причине его не избираемости. Бортко — человек раскрученный, и его можно считать серьезным конкурентом, хотя в данной ситуации таковым можно считать любого кандидата без высокого антирейтинга», — пояснил Daily Stom глава политической экспертной группы Константин Калачев, тем не менее отметивший, что избиратели могут предъявить Бортко отсутствие опыта хозяйственника.
А вот президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, напротив, полагает, что коммунист Бортко — слабый кандидат.
«Бортко менее сильный кандидат, чем Шевченко, потому что, во-первых, его с Питером сейчас меньше связывают, он мало активен в городе. Во-вторых, когда он избирался депутатом Госдумы от Санкт-Петербурга, у него была не самая убедительная победа. Третье — это возраст: Бортко уже 72 года. Поэтому если говорить о градоначальнике, которого хотели бы видеть петербуржцы, то мне кажется, что это человек помоложе и поэнергичнее», — резюмирует эксперт.
По его мнению, если Александр Беглов все-таки пойдет на выборы, то ему нужно спокойно продолжать гнуть свою линию хозяйственника и заняться планированием того, как он будет переустраивать город.
«Конечно, Беглов не трибун и не активный публичный политик, хотя запрос у петербуржцев именно на это. Им нужен яркий, красивый лидер, но за неимением таковых будут рассматривать всех, в том числе и Беглова. Если он будет реагировать на каждый провал — на ту же плохую уборку снега, в которой нет его вины, — то он не успеет рассказать о том, что он хочет сделать для города», — говорит Куртов.