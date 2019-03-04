«Киллера решили убрать». Почему КПРФ в Санкт-Петербурге разменяла Шевченко на Бортко?

Коммунисты Санкт-Петербурга отказали в выдвижении в губернаторы города известному журналисту и медиакиллеру Максиму Шевченко, кандидатура которого считалась одной из приоритетных для выдвижения. Вместо него горком КПРФ сделал ставку на режиссера, снявшего такие культовые фильмы как «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», депутата Госдумы от Санкт-Петербурга Владимира Бортко. В КПРФ решение питерских товарищей поддержали, однако подчеркнули, что его должен утвердить ЦК партии. По информации Daily Storm, рокировку можно рассматривать как борьбу разных сил влияния в администрации президента, одна часть которых заинтересована в провале Беглова, другая — в его победе.





«Я общался с самим Максимом. Я его спросил: «Ты будешь выдвигаться?» Он ответил: «Да». Я ему сказал, что буду сам выдвигаться. Он: «Ну, твое дело». Я его спросил: «Ты будешь мне помогать?» Он: «А ты мне?» Я: «Да, конечно». На том мы и расстались», — рассказал Daily Storm Владимир Бортко о своем разговоре с Шевченко. На вопрос, будут ли коммунисты в итоге работать в связке, депутат ответил, что пока не знает, захочет ли этого Шевченко. Впрочем, при этом Бортко подчеркнул, что он «уже выдвинут партией, а Шевченко нет».





По его словам, к врио губернатора города Беглову он «не имеет ничего», но его не устраивает стиль управления городом в целом.





«Точно передайте мои слова. Я не имею ничего лично к господину Беглову. Более того, я подозреваю, что он достойный человек. Я против политики, которая проводилась в нашем городе. И изменения одной фамилии на другую, простите, ничего не меняют. Нужно менять политику, направление власти, за это я и выступаю», — пояснил депутат Госдумы, подчеркнув, что решение о его выдвижении партией уже принято.