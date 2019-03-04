Беглов вниз, Дюмин вверх. Губернаторы не выдерживают плохой погоды

В феврале главными факторами, влияющими на рейтинг глав субъектов, стали способности губернаторов привлечь в регионы инвестиции и дополнительные средства из федерального бюджета, личные встречи с президентом, а также качественная уборка территорий от снежных завалов. К такому выводу пришли составители рейтинга влияния глав субъектов АПЭК, отмечающие, что ключевым событием месяца, повлиявшим на повестку и внутриэлитные отношения стало послание Владимира Путина Федеральному собранию.





По оценкам экспертов, лидерами падения в феврале оказались глава Коми Сергей Гапликов – минус 12 позиций вниз, губернатор Костромской области Сергей Ситников – минус 8, а также главы Марий Эл Александр Евстифеев и Магаданской области Сергей Носов, которые опустились на 7 пунктов влияния. Лидером роста, как и в январе, остался врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, который прибавил в рейтинге сразу 16 позиций.





Акции вверх





Первые места в февральском исследовании АПЭК сохранились за мэром Москвы Сергеем Собяниным (1-е место), главами — Чечни Рамзаном Кадыровым (2-е место) и Татарстана — Рустамом Миннихановым (3-е место).





В группе самых сильных губернаторов продолжает терять позиции врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, который уступил 4-е место губернатору Тульской области Алексею Дюмину, еще в январе занимавшему только 7-е место. Как объясняют эксперты, все потому, что Дюмин успешно провел совещание по вопросам развития экспортного потенциала АПК с участием руководителя Минсельхоза.





После встречи с Владимиром Путиным получил дополнительные политические очки губернатор Московской области Андрей Воробьев, который переместился с 8-го на 7-е место.





Укрепились позиции главы Удмуртской Республики Александра Бречалова (с 21-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). Поводом для этого авторы рейтинга считают решение правительства РФ предоставить городу Глазову в Удмуртии статус территории опережающего развития.





После заключения Ленинградской областью стратегического соглашения о создании Приморского универсально-перегрузочного комплекса, который, по предварительным оценкам, может принести региону до 90 млрд рублей инвестиций, усилилось влияние губернатора Александра Дрозденко. Он перемещается с 24-го на 21-е место.





Также улучшились позиции главы Воронежской области Александра Гусева (с 25-го на 22-е место) после его заявления о том, что до 2024 года регион получит и направит на реализацию нацпроектов около 80 млрд рублей.





Дополнительные политические очки достались главе Чувашии Михаилу Игнатьеву (с 27-го на 25-е место). Причиной тому стало постановление правительства о выделении региону 1,8 млрд рублей с 2019-го по 2021 год на реконструкцию Московской набережной и Чебоксарского залива, вошедших в туристический кластер «Чувашия — сердце Волги».





Усилились позиции губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (с 37-го на 30-е место) — на фоне решения выделить региону в 2019-2021 годах 3,67 млрд рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Позитивный резонанс имело и заявление Олега Кувшинникова о намерении вновь баллотироваться на пост губернатора Вологодской области, сделанное им в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.





Три позиции вверх прибавил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (с 39-го на 36-е место). Все потому, что регион в течение трех лет получит федеральное софинансирование общим объемом около 1,8 млрд рублей на строительство технопарка «Кванториум» и семи детских садов.





Значительно укрепились позиции врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (с 54-го на 38-е место, переходит в группу с сильным влиянием).





Глава Чукотки Роман Копин перешел с 63-го на 59-е место, после того как делегация возглавляемого им региона представила на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект освоения Западно-Озерного и Верхне-Телекайского нефтегазовых месторождений.





Дополнительные политические очки заработал глава Калмыкии Алексей Орлов (с 73-го на 70-е место), заявивший, что найден инвестор для строительства в Лагани незамерзающего морского порта.





Акции вниз





На самых последних позициях рейтинга влияния — глава Бурятии Алексей Цыденов (85-е место), глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов (84 место) и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (83-е место).





Незначительно в февральском рейтинге потеряли: глава Мордовии Владимир Волков — с 12-го на 13-е место, глава Башкирии Радий Хабиров — с 16-го на 17-е, губернатор Свердловской области Евгений Кувашев — с 17-го на 18-е.





Существеннее понизился в рейтинге губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 14-го на 16-е место). Причиной тому стали жалобы директоров музеев на рост платы за вывоз твердых бытовых отходов, ставший непосильным для объектов культуры.





Вылетел из двадцатки губернаторов с сильнейшим влиянием глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, который переместился с 20-й на 23-ю строчку.





Продолжается нисходящий тренд главы Республики Крым Сергея Аксенова, который переместился с 22-го на 26-е место.





Потерял позиции губернатор Саратовской области Валерий Радаев. После нескольких случаев гибели людей от падения снега, а также 42 зафиксированных случаев обрушения социально значимых объектов из-за снежных завалов на крышах — он переместился в рейтинге 29-го на 33-е место.





После решения правительства Якутии отменить компенсации за детские сады для всех семей, кроме малоимущих, а также в контексте вызвавшего негативный резонанс заявления министра образования региона Владимира Егорова в связи с претензиями граждан по этому поводу теряет влияние глава республики Айсен Николаев (с 31-го на 37-е место).





На фоне задержания заместителя главы Рязани Сергея Пашкевича теряет позиции губернатор Рязанской области Николай Любимов, который перешел с 33-го на 39-е место.





После того как Заксобрание Севастополя отказалось утвердить в должности вице-губернатора Ивана Кусова, возобновляется нисходящий тренд для губернатора города Дмитрия Овсянникова (с 32-го на 41-е место).





Также потерял позиции глава Республики Коми Сергей Гапликов (с 41-го на 53-е место, перешел в группу со средним влиянием) и глава Марий Эл Александр Евстифеев (с 53-го на 60-е место).