YouTube-киллер Алексей Навальный и его расследования

Интересно, что одним из представителей власти, кто официально отреагировал на расследование Навального в отношении Чайки, оказался депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон. Он призвал уйти генпрокурора в отставку, если представленные факты подтвердятся, и даже отправил в Следственный комитет России запрос по одному из эпизодов — проверить обстоятельства гибели гендиректора Верхнеленского речного пароходства Николая Паленого. В своем расследовании Навальный утверждал, что Паленый был убит в интересах сына генпрокурора Артема Чайки. В СК РФ Кобзону ответили, что уже проверяли эту информацию, но подтверждения данным не нашли.

Еще один запрос в Следственный комитет направил тогда депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который просил следователей проверить информацию, изложенную в фильме. В частности, Гудков хотел, чтобы ему был предоставлен ответ по замгенпрокурору Геннадию Лопатину и его бывшей супруге Ольге. Последнюю ФБК подозревал в ведении бизнеса с женами главных фигурантов дела об убийствах в станице Кущевская — Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза. Как утверждал Навальный в своем расследовании, вместе все эти женщины владеют предприятием «Сахар Кубани».

1 февраля 2016 года из СК РФ пришел ответ — проверкой данных ФБК о бизнесе сыновей генпрокурора должна заниматься сама Генеральная прокуратура.

За неделю до переутверждения Юрия Чайки в качестве генерального прокурора (15 июня), Алексеем Навальным 9 июня была опубликована еще одна заметка, где говорится, что имена Игоря Чайки и Артема Чайки в Росреестре были изменены на занятные кодировки — «физическое лицо ЛСДУ3» и «физическое лицо ЙФЯУ9». В августе данные с сайта Росреестра были удалены. 21 июня депутатами Государственной думы были одобрены поправки в закон о госохране, благодаря которым ФСО получила право засекречивать персональные данные охраняемых лиц и информацию о членах их семей.