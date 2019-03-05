YouTube-киллер Алексей Навальный и его расследования

Воодушевленный внушительными достижениями «Объединенных демократов» под патронажем Дмитрия Гудкова и Максима Каца на московских муниципальных выборах в 2017 году, свои силы в аналогичной избирательной кампании, но в Санкт-Петербурге, решил попробовать Алексей Навальный. Подойти к делу политик решил нетривиально — якобы деньги на избирательную кампанию он вымогал у бизнесмена Евгения Пригожина, деятельности структур которого была посвящена не одна публикация. Daily Storm решил вспомнить — где, когда и зачем появлялся известный оппозиционер со своими расследованиями и что из этого выходило.
В конце января этого года московский оппозиционер, претендующий на уровень федерального масштаба, объявил о начале битвы за самый протестный город России и приступил к отбору кандидатов на посты муниципальных депутатов.
«В этом городе прямо война будет через несколько месяцев. Я надеюсь, что все останутся живы, конечно, но противостояние будет довольно серьезное, потому что там пройдут выборы и губернатора, и, что даже более важно, местных депутатов. Естественно, «Единая Россия» хочет контролировать Питер, им принадлежит 90% депутатских мест… Если хотите сделать город лучше — записывайтесь в муниципальные депутаты. Мы все расскажем, объясним все тонкости и поддержим на всех этапах», — заявил Навальный в опубликованном 29 января видеоролике на своем канале в YouTube.
Жителям города на Неве предстоит избрать не только губернатора, но и 1570 депутатов в 107 муниципалитетах. И если к первым приковано внимание почти всей общественности — врио главы города Александр Беглов в ежедневном режиме попадает в сводки новостей на грани сатирических, а его избираемость находится под большим вопросом, то на выборы муниципальных депутатов почти никто не обращает внимание. Никто, кроме оппозиционеров.
Однако стоило Навальному появиться в Санкт-Петербурге, как он был замечен в не самых выгодных для него условиях. Оказалось, что политик встречался с российским бизнесменом, основателем компании «Конкорд» Евгением Пригожиным, у которого, по словам представителей бизнесмена, вымогал 300 миллионов рублей на муниципальные выборы в Северной столице. В обмен на это Алексей Навальный якобы пообещал прекратить публикацию материалов об отравлениях в московских образовательных учреждениях.
В пресс-службе компании «Конкорд» также сообщили, что 16 февраля Пригожин провел встречу с представителем Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и заявил, что не принимает предложения ее шефа.
«После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы», — отмечалось в заявлении пресс-службы.
Начнем с самого свежего расследования, о котором пару слов уже было написано выше. 18 февраля на YouTube-канале Алексея Навального появилось видео с рассказом Натальи Шиловой, представившейся бывшей работницей предприятия «Московский школьник», связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным. Шилова поведала о гнилых продуктах питания, которыми кормили детей, и о царящей на предприятии антисанитарии.
В конце января представитель ФБК Любовь Соболь опубликовала на сайте Навального расследование, в котором утверждала, что за массовыми отравлениями в московских детсадах в конце 2018 года стоят компании-поставщики, которые связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Соболь заявляла, что причиной дизентерии стали некачественные продукты питания, которые поставляли в эти дошкольные учреждения. Также там был опубликован ролик, в котором Соболь взяла интервью у родителей отравившихся детей.
Первые сведения о массовом заражении детей дизентерией появились в СМИ в декабре 2018 года. Роспотребнадзор подтвердил эту информацию, сообщив, что ЧП в детских садах на юго-востоке Москвы зимой произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области. Из-за отравления детей суд приостановил производство творожной продукции молочного предприятия.
В «Конкорде», принадлежащем Евгению Пригожину, отвергли обвинения в том, что виноваты в отравлениях школьников, однако по личному распоряжению бизнесмена было принято решение о материальной помощи пострадавшим. При этом спекуляции вокруг заражения детей дизентерией Пригожин связал с политическими играми оппозиционера Навального.
«Алексей Навальный на встрече 2 февраля сделал мне предложение о полном закрытии искусственно нагнетаемого скандала вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы. Дословно его предложение звучало так: «Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать». При этом Навальный дал мне срок на размышление две недели», — привела ответ Пригожина его пресс-служба 19 февраля.
«Понятно, что очевидное вранье от главного: я бы никогда не стал встречаться с Пригожиным, до мелочей: на хрена мне лояльность этого клоуна на выборах в Питере? У меня есть лояльность путинского кандидата в губернаторы Беглова, который ведет такую смешную избирательную кампанию, что прямо работает на нашу победу», — написал политик у себя на сайте.
Впрочем, смешную кампанию, как оказалось, ведет не только врио губернатора Санкт-Петербурга, прославившийся лопатой имени себя. Особо впечатлительные наблюдатели обратили внимание в интервью Шиловой на один примечательный «сенсационный факт» — унитаз, который был установлен вместо раковины якобы на одном из пищеблоков.
«На одном из пищеблоков, куда я приехала с проверкой, я обнаружила этот замечательный туалет, который был подписан как «моющая ванна для обработки овощей и фруктов». Естественно, я задала вопрос администрации школы — как и почему? На что мне ответили: «А что вы хотите, у бюджета нет денег», — рассказывала бывшая работница предприятия «Московский школьник» Наталья Шилова.
Но не тут-то было. Оказалось, что так называемый умытаз впервые был опубликован на сайте Tochka.news еще в 2011 году и легко индексируется в поисковике «Яндекса».
Через некоторое время видеоролик был скорректирован — из него исчезли фрагмент с фотографией «умытаза» и вышеприведенный комментарий женщины. Сам Навальный поблагодарил зрителей за бдительность и уточнил, что данная фотография попала туда по ошибке. Правда, каким образом в видео попал фрагмент, на котором Шилова рассказывает об этом «умытазе», до сих пор остается не ясным.
23 августа 2018 года на YouTube-канале Алексея Навального опубликован ролик, в котором оппозиционер рассказал о коррупционных схемах поставок продовольствия в Федеральную службу войск национальной гвардии России. Навальный утверждал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев и директор Росгвардии Виктор Золотов в конце 2017 года сделали компанию «Дружба народов» единственным поставщиком продуктов питания для огромной правоохранительной структуры. Руководители этой компании, по мнению основателя ФБК, непосредственно связаны с Золотовым и Медведевым, из-за чего бюджет страны теряет миллиарды рублей.
Расследование вызвало широкий резонанс в обществе: материалами Навального заинтересовались в Военной прокуратуре, ФСБ и ФАС. Однако со стороны самой Росгвардии почти три недели не поступало никаких комментариев, пока нервы не сдали у самого Золотова.
11 сентября прошлого года на YouTube-канале Федеральной службы войск национальной гвардии появилось видео, в котором генерал армии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из политика «сочную отбивную». Глава Росгвардии счел результаты расследования ФБК оскорбительными. Примечательно, что обращение Золотов выпустил в тот момент, когда оппозиционер отбывал административный срок за нарушение правил проведения митингов и даже не мог не то чтобы принять вызов генерала, но и ответить ему в должной форме.
Оказавшись на свободе, 18 октября Навальный принял приглашение Золотова, но несколько в ином виде — пригласил Золотова на дебаты в эфире федерального телевидения. От такого предложения директор Росгвардии поспешил отказаться, так как вызывал Навального все же на другой вид дуэли и подал на оппозиционера иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, который, впрочем, суд вернул Золотову обратно 11 января 2019 года.
Однако другой аналогичный иск к Навальному, поданный Мясокомбинатом «Дружба народов», Арбитражный суд Москвы удовлетворил 5 февраля. В своем иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение.
В декабре же ФСБ обратила внимание на нарушения при закупках продовольствия для Росгвардии у «Дружбы народов». Спецслужба призвала ФАС возбудить дело против руководства предприятия.
Ранее РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал о проверке мясокомбината ФАС и Военной прокуратурой по просьбе ФСБ. Внутреннее расследование о поставках продуктов также проводили в самой Росгвардии. Несмотря на резонанс проведенного Навальным расследования, 27 декабря мясокомбинат «Дружба народов» вновь стал единственным поставщиком продуктов для Нацгвардии сроком на два года.
Пожалуй, самым громким расследованием оппозиционера Алексея Навального стал фильм «Он вам не Димон», который на момент публикации статьи просмотрело 28 миллионов 635 тысяч пользователей, а комментарии под видео до сих пор продолжают публиковаться. Опубликованное 2 марта 2017 года самое большое расследование ФБК Навальный считает своей гордостью.
«Мы нашли и документально описали коррупционную империю премьер-министра, состоящую из сети благотворительных организаций, оформленных на его доверенных лиц. Олигархи и государственные банки своими взятками накачивали эти благотворительные фонды, а потом деньги тратились на строительство и покупку роскошной недвижимости в России и за рубежом», — сообщается в анонсе видеофильма.
Сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией была проделана действительно довольно масштабная работа, которую, однако, по нашему мнению, невозможно было бы провести исключительно своими силами. В политических кругах ходили разговоры, что Навальному помогли представители отдельных башен Кремля и если не предоставили ему всю информацию, то, по крайней мере, указали, на что именно нужно обратить внимание. Якобы таким образом из-под ног Медведева желали выбить почву перед президентскими выборами 18 марта 2018 года, чтобы в случае победы на них Владимира Путина тот не переназначил Медведева председателем правительства.
К слову, именно такую версию в эфире «Эхо Москвы» озвучил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев 1 ноября 2017 года. По его информации, материалы Навальному для ролика «Он вам не Димон» передал генерал ФСБ Олег Феоктистов — глава службы безопасности «Роснефти», которую возглавляет Игорь Сечин. Пономарев полагает, что в данном случае мы имели дело с борьбой двух «башен Кремля».
«Вот это был эпизод той борьбы. И это было прямое нарушение договоренностей, которые существуют между Путиным и Медведевым о том, что Медведева не трогают. Был скандал в узких кругах. Собственно, про этот скандал я знаю — знаю, как Медведев приходил к Путину, знаю, что были предъявлены определенные доказательства, связанные с происхождением этого самого пресловутого ролика, и этот скандал закончился увольнением Феоктистова с поста вице-президента «Роснефти», — рассказывал Пономарев.
Как говорится, в материалах дела у Навального было все — и как Медведев якобы сам себе дачу дарил, и как миллиардер, основатель USM Holdings Алишер Усманов якобы дал взятку премьер-министру, подарив его некоммерческому фонду усадьбу за пять миллиардов рублей. Есть и информация об увлечении Медведева винодельческим бизнесом, о его предполагаемых офшорах, инвестициях в стартапы и многое-многое другое.
«Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.
Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков.
Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах. Это весьма хитроумное решение. Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица. Структура этой преступной схемы настолько сложна, что на ее описание у нас ушло несколько месяцев», — рассказывал Навальный о своем расследовании.
Результатом документального фильма Медведева стали массовые антикоррупционные протесты, организованные под эгидой Навального. 26 марта 2017 года в десятках городов России вышли десятки тысяч протестующих, потребовавших государственного расследования приведенных в фильме фактов. 12 июня этого же года акции протеста повторились в еще большем масштабе.
Проверить обвинения в «возможной коррупционной деятельности» Медведева попросил следователей депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Однако парламентария «отфутболили» в Генпрокуратуру — факты, приведенные в фильме, не являются основанием для расследования, сообщили Рашкину в Следственном комитете. В Генпрокуратуре обращение депутата также оказалось невостребованным. В ведомстве заявили, что «поставленные в обращении вопросы не относятся к полномочиям органов прокуратуры».
Депутатам-коммунистам также не удалось провести парламентское расследование на основании данных из фильма «Он вам не Димон». 5 апреля Государственная дума отказалась поддержать коллег из фракции КПРФ, которые предлагали обратиться от имени парламента в правоохранительные органы.
Сам герой расследования — председатель правительства Дмитрий Медведев — ответил на претензии Навального спустя только месяц. Он предположил, что оппозиционеру хорошо заплатили за «достаточно добротный продукт», сделанный по «принципу компота». Так называемое расследование Навального он назвал способом достичь своих шкурных целей и вывести людей на улицы.
«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — отреагировал Медведев.
Никаких официальных ответов Навальному по приведенной в фильме фактуре дано так и не было. Если, конечно, не считать таковым иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный 12 апреля в суд на политика бизнесменом Алишером Усмановым.
Российский миллиардер посчитал, что Навальный перешел «красную черту», обвинив его в «совершении преступления». Напомним, что по сведениям оппозиционера, Алишер Усманов пожертвовал «псевдоблаготворительному» фонду «Соцгоспроект», который связан с сокурсником Медведева Ильей Елисеевым, земельный участок с домом на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей.
В мае Усманов публикует два видеообращения к Навальному, в которых обвиняет его во лжи, называет лузером и неудавшимся бизнесменом, демагогом и сравнивает Навального с Шариковым из булгаковского «Собачьего сердца». Самое первое обращение довольно быстро разошлось на интернет-мемы, поскольку заканчивалось фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный!».
К слову, иск Усманова к Навальному был удовлетворен судом, который обязал ответчика удалить видеоролики и публикации в течение 10 дней, а также дать опровержение в течение трех месяцев. Также суд удовлетворил аналогичный иск фонда сокурсников Медведева «Соцгоспроект», который фигурировал в расследовании Навального. Ни опровержения, ни удаления публикаций со стороны ФБК так и не последовало.
Примечательно, что фильм «Он вам не Димон» никак не отпустит российские правоохранительные органы. Из-за отказа удалить фильм о премьере Медведеве 26 февраля было возбуждено уголовное дело по 315-й статье УК РФ «Неисполнение приговора суда», а уже экс-директор ФБК Роман Рубанов был объявлен в федеральный розыск. В рамках расследования 4 марта 2019 года пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос, о чем в Twitter сообщил нынешний глава ФБК Иван Жданов.
Ну и, пожалуй, последнее громкое расследование, на котором мы заострим внимание – фильм Фонда борьбы с коррупцией «Чайка», посвященный генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и его родственникам.
Из материалов фильма россияне узнают о предполагаемых финансовых махинациях Чайки и его окружения. Алексей Навальный обвиняет генпрокурора в отмывании денег и связях с бандой Цапков (ОПГ, действовавшая в станице Кущевской и Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края с начала 1990-х годов).
Опубликованный почти 1 декабря 2015 года фильм на данный момент набрал восемь миллионов 890 тысяч просмотров на YouTube. В фильме упоминается ряд высокопоставленных прокуроров, которые имеют прямое отношение к уголовному делу 2011 года о подпольном игорном бизнесе в Московской области, а также к рейдерским захватам и связям с ОПГ. Также Навальный обнаружил в выписках Росреестра минимум 12 объектов недвижимости, которые принадлежат сыновьям Чайки — Игорю и Артему.
Расследование Навального чиновники тогда практически не комментировали. Его признали заказом Запада, который хочет повлиять на переназначение Юрия Чайки на посту генпрокурора в июне 2016 года. Фильм был выложен в Сеть аккурат перед посланием президента Федеральному собранию, которое должно было пройти 3 декабря.
Заказчик расследования, по мнению самого генпрокурора, — глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Об этом Юрий Чайка написал в статье, которая вышла в издании «Коммерсантъ». По его мнению, Алексей Навальный не смог бы самостоятельно снять подобный фильм-расследование, который был опубликован в момент, когда Генпрокуратура расследовала дело о выводе и хищении денежных средств Браудером и его соратниками.
Интересно, что одним из представителей власти, кто официально отреагировал на расследование Навального в отношении Чайки, оказался депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон. Он призвал уйти генпрокурора в отставку, если представленные факты подтвердятся, и даже отправил в Следственный комитет России запрос по одному из эпизодов — проверить обстоятельства гибели гендиректора Верхнеленского речного пароходства Николая Паленого. В своем расследовании Навальный утверждал, что Паленый был убит в интересах сына генпрокурора Артема Чайки. В СК РФ Кобзону ответили, что уже проверяли эту информацию, но подтверждения данным не нашли.
Еще один запрос в Следственный комитет направил тогда депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который просил следователей проверить информацию, изложенную в фильме. В частности, Гудков хотел, чтобы ему был предоставлен ответ по замгенпрокурору Геннадию Лопатину и его бывшей супруге Ольге. Последнюю ФБК подозревал в ведении бизнеса с женами главных фигурантов дела об убийствах в станице Кущевская — Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза. Как утверждал Навальный в своем расследовании, вместе все эти женщины владеют предприятием «Сахар Кубани».
1 февраля 2016 года из СК РФ пришел ответ — проверкой данных ФБК о бизнесе сыновей генпрокурора должна заниматься сама Генеральная прокуратура.
За неделю до переутверждения Юрия Чайки в качестве генерального прокурора (15 июня), Алексеем Навальным 9 июня была опубликована еще одна заметка, где говорится, что имена Игоря Чайки и Артема Чайки в Росреестре были изменены на занятные кодировки — «физическое лицо ЛСДУ3» и «физическое лицо ЙФЯУ9». В августе данные с сайта Росреестра были удалены. 21 июня депутатами Государственной думы были одобрены поправки в закон о госохране, благодаря которым ФСО получила право засекречивать персональные данные охраняемых лиц и информацию о членах их семей.