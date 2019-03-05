КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосуют против инициатив Клишаса

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» завтра намерены проголосовать против принятия во втором чтении законопроектов о наказании СМИ за фейковые новости и наказании граждан за оскорбление символов и органов власти. Об этом представители партий сообщили Daily Storm, объяснив, что несмотря на якобы смягчающие поправки, суть законопроектов не изменилась. Сегодня комитеты Госдумы рекомендовали исключить из законопроектов возможность блокировки СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, дав им право на ошибку и возможность самим удалять информацию. Одновременно парламентарии рекомендовали в 20 раз увеличить штрафы для граждан, которые будут распространять фейки.
«Позиция нашей фракции не изменилась. Мы не видим необходимости на сегодняшний день наказывать граждан за подобные ситуации. Чтобы их не создавать, власть просто должна лучше работать и не давать поводов для подобных высказываний, а сумасшедшие будут всегда. Поверьте, никакой закон, штраф, никакие другие меры не повлияют на появление негативных постов со стороны неадекватных людей», — пояснил Daily Storm вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, отметив, что как правило такая негативная информация распространяется под вымышленными именами, поэтому в этой части закон работать не будет.
По его словам, если говорить о рядовых гражданах, то парламент в последнее время и так слишком много принимает законов, которые непопулярны в обществе. «Поэтому усугублять ситуацию нам бы не хотелось», — подчеркнул парламентарий.
«Позиция «Справедливой России» — не поддерживать эти законопроекты. Надежды на то, что какими-то поправками они будут улучшены, мало… Мы готовы защищать государственные символы, общество, в том числе с ужесточением ответственности. Но не надо выделять представителей органов власти из многонационального российского народа», — озвучил позицию партии заместитель руководителя фракции «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Нилов.
Депутат считает, что парламентарии, наоборот, должны не прессовать, а защищать граждан, чтобы «различные умники не называли их быдлом или скотобазой».
Категорически против законопроектов выступают и в КПРФ, где считают, что законопроекты ограничивают свободу слова и фактически вводят цензуру.
«Мы голосовали и будем голосовать против. Эти законопроекты уже из области фантазии власть предержащих, которые настолько перепуганы недовольством населения социально-экономической ситуацией, что уже не знают, как себя вести и что делать. Вот давайте примем закон об использовании лейкопластыря: наклеим его на лица, оставим дырочки во рту и в носу, чтобы дышать. Идеальный молчаливый гражданин получится: пыхтит, молчит и вкалывает, не замечая повышения пенсий, платных дорог и роста цен», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
Пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О средствах массовой информации», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях был внесен до Нового года сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.
Парламентарии предложили ввести запрет «на распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности и других тяжких последствий». Также законопроектами вводился порядок ограничения доступа к информации (материалам), выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции и органам власти.
Несмотря на бурное обсуждение законопроектов, 24 января Госдума приняла их в первом чтении, с оговоркой, что они нуждаются в существенной доработке. А 27 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внес в законопроекты поправки, в которых было предложено вывести из-под действия закона СМИ, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, а также предоставить журналистам «право на ошибку» и возможность самостоятельно удалять с сайта недостоверную информацию.
Сегодня, 5 марта, на заседании комитета по информационной политике депутат также предложил уточнить в законопроекте, что информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с настоящим законом, должна не только содержать явное неуважение, выраженное в неприличной форме, но и оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность. Если сам пользователь, разместивший такого рода сообщения, выполнит требования Роскомнадзора и удалит контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности. Впрочем, как уточнили на заседании, речь в данном случае идет только о первом правонарушении.
Одновременно второе чтение законопроекта обсудили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, который рекомендовал ужесточить штрафы для граждан за распространение заведомо ложной общественно значимой информации.
Теперь россиянам за это будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (в первом чтении — от трех тысяч до пяти тысяч рублей), должностным лицам — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (ранее предлагалось штрафовать от 30 тысяч до 50 тысяч рублей), юридическим лицам — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (было от 400 тысяч до 1 миллиона рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.
При этом КоАП предлагается дополнить еще двумя составами по борьбе с фейковыми новостями с максимальными штрафами до 1,5 миллиона рублей. Так, если распространение недостоверной информации создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций, штрафные санкции для граждан предлагаются в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.
Если же из-за фейковых новостей погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произойдет массовое нарушение общественного порядка или безопасности, прекратят свое функционирование объекты жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков, то штраф для граждан может составить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей.
С большой вероятностью 6 марта законопроекты будут приняты во втором чтении при поддержке голосов фракции «Единой России». Как сообщил Daily Storm глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, окончательное чтение законопроектов может пройти уже в четверг, 7 марта.