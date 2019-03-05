КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосуют против инициатив Клишаса

Пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О средствах массовой информации», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях был внесен до Нового года сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.





Парламентарии предложили ввести запрет «на распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности и других тяжких последствий». Также законопроектами вводился порядок ограничения доступа к информации (материалам), выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции и органам власти.





Несмотря на бурное обсуждение законопроектов, 24 января Госдума приняла их в первом чтении, с оговоркой, что они нуждаются в существенной доработке. А 27 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внес в законопроекты поправки, в которых было предложено вывести из-под действия закона СМИ, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, а также предоставить журналистам «право на ошибку» и возможность самостоятельно удалять с сайта недостоверную информацию.





Сегодня, 5 марта, на заседании комитета по информационной политике депутат также предложил уточнить в законопроекте, что информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с настоящим законом, должна не только содержать явное неуважение, выраженное в неприличной форме, но и оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность. Если сам пользователь, разместивший такого рода сообщения, выполнит требования Роскомнадзора и удалит контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности. Впрочем, как уточнили на заседании, речь в данном случае идет только о первом правонарушении.





Одновременно второе чтение законопроекта обсудили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, который рекомендовал ужесточить штрафы для граждан за распространение заведомо ложной общественно значимой информации.





Теперь россиянам за это будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (в первом чтении — от трех тысяч до пяти тысяч рублей), должностным лицам — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (ранее предлагалось штрафовать от 30 тысяч до 50 тысяч рублей), юридическим лицам — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (было от 400 тысяч до 1 миллиона рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.





При этом КоАП предлагается дополнить еще двумя составами по борьбе с фейковыми новостями с максимальными штрафами до 1,5 миллиона рублей. Так, если распространение недостоверной информации создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций, штрафные санкции для граждан предлагаются в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.





Если же из-за фейковых новостей погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произойдет массовое нарушение общественного порядка или безопасности, прекратят свое функционирование объекты жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков, то штраф для граждан может составить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей.





С большой вероятностью 6 марта законопроекты будут приняты во втором чтении при поддержке голосов фракции «Единой России». Как сообщил Daily Storm глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, окончательное чтение законопроектов может пройти уже в четверг, 7 марта.