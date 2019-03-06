Неугомонный призрак профсоюзного движения России

На днях ВЦИОМ провел исследование, которое только лишь подтвердило то, что у всех граждан России давно на устах. Оказалось, что профсоюзы не пользуются доверием чуть более половины опрошенных. 53% россиян считают, что профессиональные союзы не помогают трудящимся защищать их трудовые права. 30% придерживаются обратного мнения — все-таки помогают. 42% сообщили, что, по их мнению, профсоюзы вообще не играют никакой роли в России.





Однако самое интересное заключается в том, что лишь 2% россиян обращались за помощью в профсоюзы, когда их трудовые права нарушались работодателем, а целых 52% уверены, что на самом-то деле профсоюзы в современных условиях могут работать эффективнее. Отталкиваясь от данного весьма интересного исследования, Daily Storm задался вопросами: что же не так с нашими профсоюзами, почему им не доверяют россияне и при каких условиях профсоюзы смогли бы эффективнее выполнять возложенные на них обязательства по отстаиванию прав рабочих.





Откуда пошла пассивность профсоюзов





Пытаясь разобраться в неэффективной деятельности профсоюзных движений, нельзя не взять за точку отсчета противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993 году, закончившееся расстрелом Верховного совета, победой президента Бориса Ельцина и принятием новой Конституции России.





Самой многочисленной профсоюзной организацией в те времена была ФНПР — Федерация независимых профсоюзов России, созданная в 1990 году на обломках Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, который просуществовал 72 года. По официальным данным, ФНПР на сегодняшний день имеет в своем составе порядка 20 миллионов членов.





В начале 90-х ФНПР вела непримиримую борьбу против Бориса Ельцина и его правительства, однако во время октябрьских событий 1993 года, опасаясь своей ликвидации из-за поддержки Верховного совета, Федерация решила уйти от жесткой конфронтации с президентом. Уже тогда Ельцин заморозил счета профсоюзов.





В таких непростых условиях председателем ФНПР был избран Михаил Шмаков, который до сих пор ею и руководит. В несвойственной для классических профсоюзов европейского образца манере ФНПР взял курс на отказ от забастовок, митингов и акций протестов, приступив к выстраиванию диалога с властями.