Алексей Этманов: Профсоюзы — это не пьянки на членские взносы и даже не санатории, а борьба за трудовые права

Соответственно, большинство профсоюзов внутри выродились. Есть некоторые, которые пытаются реформироваться и измениться, но по большей части да — это не плита, а скорее надгробие.





— В каком состоянии сейчас находится МПРА?

— После нападений со стороны властей и всяких фиктивных профсоюзов мы провели съезд. Напомню, что в Верховном суде мы выиграли дело по нашему закрытию. Так вот, провели съезд, на котором поменяли председателя. Этманова поменяли, потому что он бессменным был уже 10 лет. Решили, что пора показать демократию в профсоюзе и избрать новые лица.

Сейчас МПРА находится на новом витке развития, несмотря на то, что происходит с промышленным сектором и схлопывание экономики. Наш основной сектор — это автомобилестроение, которое сейчас благополучно почивает в бозе и потихонечку умирает.

Мы потеряли членскую базу. Вы, наверное, слышали о поползновениях в компании Ford, которая приняла решение закрыть два завода в России: во Всеволожске и Татарстане. General Motors уже закрыла. А Ford в Новый год думала, сейчас они о чем-то договорились с властями, но никто не гарантирует, что не будет сокращений и мы опять будем терять людей.

Будем продолжать оставаться раскачивающими лодку, потому что мы, безусловно, не оставим это просто так. Мы не позволим корпорациям, снявшим сливки, просто выкидывать людей на улицы. Будем бороться за каждое рабочее место и за золотые парашюты для тех, кого все-таки будут увольнять.

— Плюс-минус сколько людей сейчас состоят в профсоюзе?

— Порядка 3-3,5 тысячи человек. В общем-то у нас и в хорошие времена было до 5-6 тысяч. Но, как ни крути, половину мы потеряли. А это в том числе и финансирование наших проектов. Вся наша работа строится почти лишь только на членские взносы. Так что потеря членской базы — это удар для нас.

Ну а возвращаясь к изначально заявленной теме, я еще раз хочу подчеркнуть следующее. Гражданам нужно понимать, что профсоюз — это не какая-то надстройка типа власти или кого-то там еще. Профсоюз является в основе своей демократической организацией, которая создается самими людьми. Это свой же инструмент, пользуясь которым, можно улучшать свое место под солнцем и условия труда.