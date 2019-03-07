Уборка в заповеднике на Камчатке обернулась арестом научного работника

Кроноцкий заповедник на Камчатке оказался в центре скандала: ради добычи рыбы здесь хотят выкопать рыбоход, а ярая противница этого оказалась под арестом. Интересантами стройки в заповеднике называют сенатора Бориса Невзорова и зятя Геннадия Тимченко Глеба Франка. Это не первый раз, когда тот, кто встает на пути у бизнеса Глеба Франка, становится фигурантом уголовных дел.





Заповедный мусор





Кроноцкий заповедник — один из старейших в России, официальной датой его создания считают 1 ноября 1934 года. Здесь на площади более миллиона гектар, среди лесов и вулканов раскинулись уникальные камчатские ландшафты. Одни из ценнейших — Долина гейзеров и озеро Кроноцкое, образовавшиеся 12 тысяч лет назад, когда извержение вулкана перегородило русло реки. Заповедник входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





В советское время заповедник работал с переменным успехом: его то открывали, то снова закрывали. В разное время здесь были и туристические маршруты, и военные базы. Хотели построить гидроэлектростанцию, для этого проводили отдельные изыскания. Геологи даже нефть искали. Правда, не нашли, зато вырубили часть леса и вволю поохотились на совершенно непуганых животных. В эти периоды на особо охраняемой природной территории (ООПТ) копился мусор: бочки из-под топлива, капитальные и временные постройки, выброшенные на берег корабли.





Со всем этим наследием ООПТ вступила в XXI век. В 2015 году разыграли тендер на «ликвидацию накопленного ущерба». По официальным данным все прошло успешно — весь мусор вывезли и утилизировали. Однако местный следственный комитет с этим не согласился. Следователи посчитали, что часть денег, выделенных на очистку заповедника, банально украдены. Было возбуждено уголовное дело о растрате и мошенничестве. Одним из его фигурантов стала сотрудница заповедника Дарья Паничева.





Зачистка





В 2015 году стало понятно, что заповедник нужно очистить от «исторического наследия». Полуостров был завален металлоломом, корпусами выброшенных на берег судов, тысячами бочек, картину дополняют полуразрушенные воинские части. Разыграли тендер на уборку территории. Цена вопроса — 249,6 миллиона рублей.





Согласно документам, работы по очистке заповедника должно было выполнить ООО «Экология». Еще одну подавшую заявку компанию не допустили до конкурса из-за неправильного составления документов. Договор о начале работ с «Экологией» был подписан 30 мая 2015 года. Перед началом уборки компания наняла в качестве субподрядчика ООО «Ника» для проведения геологического обследования территории. После этого началась полноценная уборка.





Во всяком случае, о таком положении вещей в Кроноцком рапортовали СМИ и экологи. Работники заповедника получили звание «Лучший в профессии» от Минприроды России, а саму ООПТ назвали жемчужиной России. Все изменилось в 2018 году, когда был задержан первый подозреваемый в деле о мошенничестве с очисткой заповедной зоны.





Им оказался генеральный директор «Экологии» Виталий Дрозд. Следом арестовали директора компании-субподрядчика, которая проводила геологоразведку территории. Оказалось, что на саму работу был потрачен лишь один миллион рублей, а еще 64 миллиона осели в карманах руководителей «Экологии» и «Ники». 4 мая 2018 года гендиректора «Экологии» арестовали. По версии следствия, сумма контракта изначально была завышена, а часть средств растрачена.