Уборка в заповеднике на Камчатке обернулась арестом научного работника

Кроноцкий заповедник на Камчатке оказался в центре скандала: ради добычи рыбы здесь хотят выкопать рыбоход, а ярая противница этого оказалась под арестом. Интересантами стройки в заповеднике называют сенатора Бориса Невзорова и зятя Геннадия Тимченко Глеба Франка. Это не первый раз, когда тот, кто встает на пути у бизнеса Глеба Франка, становится фигурантом уголовных дел.
Заповедный мусор
Кроноцкий заповедник — один из старейших в России, официальной датой его создания считают 1 ноября 1934 года. Здесь на площади более миллиона гектар, среди лесов и вулканов раскинулись уникальные камчатские ландшафты. Одни из ценнейших — Долина гейзеров и озеро Кроноцкое, образовавшиеся 12 тысяч лет назад, когда извержение вулкана перегородило русло реки. Заповедник входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В советское время заповедник работал с переменным успехом: его то открывали, то снова закрывали. В разное время здесь были и туристические маршруты, и военные базы. Хотели построить гидроэлектростанцию, для этого проводили отдельные изыскания. Геологи даже нефть искали. Правда, не нашли, зато вырубили часть леса и вволю поохотились на совершенно непуганых животных. В эти периоды на особо охраняемой природной территории (ООПТ) копился мусор: бочки из-под топлива, капитальные и временные постройки, выброшенные на берег корабли.
Со всем этим наследием ООПТ вступила в XXI век. В 2015 году разыграли тендер на «ликвидацию накопленного ущерба». По официальным данным все прошло успешно — весь мусор вывезли и утилизировали. Однако местный следственный комитет с этим не согласился. Следователи посчитали, что часть денег, выделенных на очистку заповедника, банально украдены. Было возбуждено уголовное дело о растрате и мошенничестве. Одним из его фигурантов стала сотрудница заповедника Дарья Паничева.
Зачистка
В 2015 году стало понятно, что заповедник нужно очистить от «исторического наследия». Полуостров был завален металлоломом, корпусами выброшенных на берег судов, тысячами бочек, картину дополняют полуразрушенные воинские части. Разыграли тендер на уборку территории. Цена вопроса — 249,6 миллиона рублей.
Согласно документам, работы по очистке заповедника должно было выполнить ООО «Экология». Еще одну подавшую заявку компанию не допустили до конкурса из-за неправильного составления документов. Договор о начале работ с «Экологией» был подписан 30 мая 2015 года. Перед началом уборки компания наняла в качестве субподрядчика ООО «Ника» для проведения геологического обследования территории. После этого началась полноценная уборка.
Во всяком случае, о таком положении вещей в Кроноцком рапортовали СМИ и экологи. Работники заповедника получили звание «Лучший в профессии» от Минприроды России, а саму ООПТ назвали жемчужиной России. Все изменилось в 2018 году, когда был задержан первый подозреваемый в деле о мошенничестве с очисткой заповедной зоны.
Им оказался генеральный директор «Экологии» Виталий Дрозд. Следом арестовали директора компании-субподрядчика, которая проводила геологоразведку территории. Оказалось, что на саму работу был потрачен лишь один миллион рублей, а еще 64 миллиона осели в карманах руководителей «Экологии» и «Ники». 4 мая 2018 года гендиректора «Экологии» арестовали. По версии следствия, сумма контракта изначально была завышена, а часть средств растрачена.
Понятно, что подобная схема была невозможна без участия в ней сотрудников самого заказника. Следующим задержанным оказался заместитель директора Кроноцкого заповедника Александр Ильин, который уволился сразу после окончания исполнения тендера. По данным СМИ, он был причастен к растрате средств. Казалось, что на этом криминальные новости из камчатского заказника должны прекратиться.
При чем тут ученый
Однако в деле появился еще один фигурант, работающий в Кроноцком, — неожиданно для всех следователи задержали начальницу научного отдела Дарью Паничеву. По информации Daily Storm, девушку также обвиняют в растрате при исполнении контракта на очистку территории. Паничеву арестовали 28 февраля 2019 года и сразу же этапировали в Хабаровск, где расположено Дальневосточное следственное управление. После ее отправили под домашний арест.
В самом заповеднике обвинение в отношении Паничевой считают липовым и уточняют, что она не имела отношения к финансовой деятельности. Ситуация осложняется тем, что прошлый директор заповедника, ответственный за финансы, Тихон Шпиленюк — умер. Теперь Кроноцким руководит его брат — Петр Шпиленок, который рассказал, что надеется на скорейшее разрешение дела.
«Дарью задержали и сразу отправили в Хабаровск, у нее дома остался сын-подросток. Сейчас она под домашним арестом, приходит в себя после случившегося», — рассказал Шпиленок, добавив, что обычно за любые нарушения на ООПТ отвечает директор, однако прежний глава Кроноцкого заповедника скончался после продолжительной болезни в 2016 году. По его мнению, сотрудники оказались заложниками этой ситуации.
Ловись, рыбка
В Гринпис России считают, что Кроноцкому заповеднику угрожают крупные рыбопромышленники. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обращался в Минприроды с просьбой оценить проект постройки рыбоходного канала от Кроноцкого озера до Тихого океана. Владимир Илюхин, по сути, не придумал ничего оригинального. Собеседники Daily Storm в Минприроды России вспоминают, что интерес к заповедной нерке вспыхнул 14 лет назад. В 2005 году в министерство поступил запрос от тогда еще губернатора Камчатского края Михаила Машковцева на дообследование Кроноцкого озера и разработку плана по созданию стада нерки (для добычи) и строительству рыбоходного канала. Стоит отметить, что подобный проект разрабатывался еще в конце 1960-х годов в Советском Союзе. Современная река Кроноцкая непроходима для лососевых (обычно они мигрируют из пресных вод в океан и возвращаются в реки и озера для размножения) из-за мощных порогов. Решить этот вопрос может рыбоходный канал.
По информации «Ъ», за инициативой нынешнего губернатора Илюхина может стоять зять Геннадия Тимченко Глеб Франк, который совместно с братом губернатора Московской области Максимом Воробьевым владеет Русской рыбопромышленной компанией (РРПК — однин из крупнейших рыбодобытчиков России).
Собеседник Daily Storm в Министерстве природы России рассказал, что помимо РРПК в строительстве канала могут быть заинтересованы и представители власти. Речь идет о сенаторе от Камчатского края Борисе Невзорове, который является совладельцем нескольких рыбопромышленных компаний с выручкой, превышающей три миллиарда рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»). По информации Daily Storm, господин Невзоров многократно инициировал запросы в разные ведомства на предмет возможности строительства рыбохода и старта изыскательных работ на территории ООПТ.
Григорий Маркевич, старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника, поделился с Daily Storm, что с 2005 года примерно каждые шесть месяцев руководство заповедника получает письма о возможном строительства рыбоходного канала. Письма приходят также от администрации Камчатского края, Федерального агентства по рыболовству и разных рыбопромышленников. Каждый раз отправители просят «рассмотреть возможность строительства рыбоходного канала» на территории ООПТ.
Находящаяся сейчас под домашним арестом Дарья Паничева как начальник научного отдела раз за разом мотивированно объясняла, почему стройка на территории заповедника невозможна. В Гринписе Паничеву считают одной из главных защитниц Кроноцкого природного комплекса. Некоторые собеседники Daily Storm связывают арест Дарьи Паничевой с тем, что ее деятельность мешает проекту рыбохода, но говорить об этом с уверенностью нельзя. Правда, стоит отметить, что это не первый случай, когда у вставших на пути бизнеса Глеба Франка возникают проблемы с законом. Еще не успело отгреметь уголовное дело против «крабового короля» России Олега Кана. В прошлом году РРПК получила квоты на отлов краба, а уже в этом ее основной конкурент был вынужден бежать за границу, оставив тут свои флот и активы.
Рыбоход пока существует только в воображении рыбопромышленников. Григорий Маркевич объяснил, что его строительство абсурдно само по себе. Мало того что это нарушает законодательство (на территории ООПТ запрещена хозяйственная деятельность), рыбоходный канал с высокой вероятностью не сможет ни окупиться, ни даже функционировать. Сооружение будет сравнимо с Крымским мостом, как по размерам, так и по стоимости.
«Эффективность рыбоходов линейно снижается с увеличением их размеров. Чем он длиннее и выше, тем меньше рыбы может по нему пройти. Таким образом, при имеющихся параметрах существует вероятность того, что рыба вообще не сможет его преодолеть. Однако наши рыбопромышленники почему-то считают, что получат колоссальные прибыли от этого проекта», — рассуждает Маркевич.
Минприроды выступает резко против строительства рыбохода.
«Казалось бы, создание стада проходной нерки — перспективный и прибыльный проект для экономики края, но можно без преувеличения сказать, что при его воплощении в жизнь возникнет ряд серьезных угроз для природного наследия планеты. Реализация проекта потребует прокладки целого ряда линейных объектов: дороги, ЛЭП, сооружений для защиты от селевых потоков и лавин. Поскольку Кроноцкое озеро расположено в самом центре заповедника, в случае строительства рыбохода потребуется вывод из границ особо охраняемой природной территории не только его бассейна, но и других ключевых участков биосферного резервата», — сообщили в пресс-службе Минприроды.
В ведомстве также уточняют, что даже подготовительные работы нанесут региону непоправимый ущерб. Это будет особенно ощутимо с учетом того, что Кроноцкий заповедник находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Григорий Маркевич видит еще и чисто биологические причины нецелесообразности возведения «моста» для рыб. Молодым лососям нужно как-то мигрировать в океан. Обычно они это делают по рекам, но на Кроноцкой реке множество опасных порогов, а рыбоход подразумевает только подъем. По расчетам ученых, у рыбы, которая пойдет в океан этим маршрутом, смертность будет больше 60%. «Успокоить» поток в теории можно, однако таких технологий еще не изобрели.
«Но самое интересное, что рыбоход должен пройти по селеопасной зоне (сель — мощный грязевой поток с камнями, возникающий в горах во время ливней или в период таяния снегов). Лет пять назад со склона вулкана сошел такой мощный поток, что на некоторое время перекрыл бурную Кроноцкую реку. А рыбоход сель просто снесет», — уверен собеседник Daily Storm.