Если у граждан нет доверия к избирательной системе, то никакое электронное голосование ее не спасет

Москва решилась сделать первой шаг в будущее и провести эксперимент по электронному голосованию на выборах в столичную думу. Пока что остановились на одном отдельно взятом округе. Изначально предполагалось, что это будет избирательный округ, где на выборы пойдет председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, — №12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково). Однако после недовольства отдельной части оппозиционеров на Московском гражданском форуме сошлись во мнении, что от одного до трех округов будут определены путем жеребьевки, чтобы никому не было обидно.





Впрочем, даже эта небольшая уступка мало заботит как системную, так и несистемную оппозицию. По их мнению, если выборы умудрялись фальсифицировать не только в традиционном формате с использованием бюллетеней, но и при помощи КОИБ в том же Приморье (никаких наказаний за этим так и не последовало), то кто мешает использовать аналогичную практику на электронном голосовании!





Ответов на этот и многие другие вопросы пока еще не последовало. Руководитель постоянно действующего Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов обещал, что рабочая группа примет все необходимые меры, для того чтобы не допустить манипуляций с электронным голосованием. Более того, Венедиктов даже пообещал протестировать новую систему путем привлечения хакеров со всего мира. Если им удастся взломать интернет-голосование на технологии блокчейна, то Общественный штаб будет готов выплатить везунчикам вознаграждение.





На данный момент законопроект об электронном голосовании внесен в Государственную думу, но когда именно его будут рассматривать депутаты — пока не известно. После принятия закона на федеральном уровне отдельно придется принимать закон на уровне Москвы. Чтобы эксперимент был внедрен, парламентариям необходимо уложиться в срок до начала июня, когда Мосгоризбирком объявит старт предвыборной кампании. В таком случае столичным избирателям одного или нескольких округов предложат голосовать либо по старинке, либо новым электронным способом. Одно другому не мешает.