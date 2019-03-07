Если у граждан нет доверия к избирательной системе, то никакое электронное голосование ее не спасет

Москва решилась сделать первой шаг в будущее и провести эксперимент по электронному голосованию на выборах в столичную думу. Пока что остановились на одном отдельно взятом округе. Изначально предполагалось, что это будет избирательный округ, где на выборы пойдет председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, — №12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково). Однако после недовольства отдельной части оппозиционеров на Московском гражданском форуме сошлись во мнении, что от одного до трех округов будут определены путем жеребьевки, чтобы никому не было обидно.
Впрочем, даже эта небольшая уступка мало заботит как системную, так и несистемную оппозицию. По их мнению, если выборы умудрялись фальсифицировать не только в традиционном формате с использованием бюллетеней, но и при помощи КОИБ в том же Приморье (никаких наказаний за этим так и не последовало), то кто мешает использовать аналогичную практику на электронном голосовании!
Ответов на этот и многие другие вопросы пока еще не последовало. Руководитель постоянно действующего Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов обещал, что рабочая группа примет все необходимые меры, для того чтобы не допустить манипуляций с электронным голосованием. Более того, Венедиктов даже пообещал протестировать новую систему путем привлечения хакеров со всего мира. Если им удастся взломать интернет-голосование на технологии блокчейна, то Общественный штаб будет готов выплатить везунчикам вознаграждение.
На данный момент законопроект об электронном голосовании внесен в Государственную думу, но когда именно его будут рассматривать депутаты — пока не известно. После принятия закона на федеральном уровне отдельно придется принимать закон на уровне Москвы. Чтобы эксперимент был внедрен, парламентариям необходимо уложиться в срок до начала июня, когда Мосгоризбирком объявит старт предвыборной кампании. В таком случае столичным избирателям одного или нескольких округов предложат голосовать либо по старинке, либо новым электронным способом. Одно другому не мешает.
«Если мы хотим двигаться вперед, придется рисковать. Давайте первыми сделаем этот шаг, станем лидерами. Набьем шишек, но будем первыми», — заявлял мэр Москвы Сергей Собянин 6 марта в ходе выступления на Девятом Московском гражданском форуме.
Представители парламентских и непарламентских партий, которые собираются участвовать в выборах в Мосгордуму, критически отнеслись к предложениям по внедрению электронного голосования. Их претензии к инициативе можно обозначить фразой великого поэта Владимира Маяковского: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?».
В ЛДПР и КПРФ, с одной стороны, поприветствовали электронное голосование как прогрессивную технологию будущего, которая неизбежно будет введена в стране. Однако представителей обеих партий смутило, что по сути дела — это инициатива московских властей, согласованная с внутренним блоком администрации президента, а значит — никаких поблажек для оппозиции и честной борьбы здесь ждать не приходится.
Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов полагает, что если бы организаторы хотели сделать все по уму, то для начала провели бы эксперимент с электронным голосованием в формате местного референдума по тем или иным социально значимым вопросам. Либерал-демократу непонятно, как можно делать такой серьезный шаг, не обсудив его детально со всеми заинтересованными сторонами.
«В принципе, я за новые форматы — и в государственном управлении, и в выборных технологиях. Все это очень хорошо, особенно если это позволит привлечь больше людей на избирательные участки. Но пока мы видим этот законопроект… Я не против нововведений, но все равно становится боязно. Главное, чтобы не на моем округе. Уже привыкли по старинке», — говорит Чернышов, который, как мы писали ранее, должен пойти на выборы в Мосгордуму по 29-му округу (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно).
При этом депутат убежден, что электронное голосование, скорее всего, сыграет лишь на руку властям: «Понятно, что при прочих равных условиях дополнительные очки оппозиции никто — ни одна власть ни в одной стране мира — давать не будет».
Еще один действующий депутат, но уже Мосгордумы, который собирается переизбираться на этих выборах — руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Леонид Зюганов. По его мнению, инициатива, конечно, интересная, и от нее рано или поздно никуда не деться — в реалиях России она может нормально прижиться. Но у Зюганова возникает ряд вопросов к подсчету голосов при новой технологии, но в старой политической системе.
«Мы столько раз становились свидетелями фальсификаций на выборах, что слов не передать. Я понимаю, что нам нужно максимально облегчить избирателям их волеизъявление, здесь современные технологии рано или поздно проникнут и станут частью избирательной системы, но для этого мы должны максимально защитить голоса избирателей. У нас странным образом работают суды — я не видел ни одного жесткого решения относительно председателей территориальных избирательных комиссий, замеченных в фальсификациях. Мне приходить в голову мысль, что будет очень серьезный соблазн заняться фальсификациями и в данном случае», — убежден депутат-коммунист.
Леонид Зюганов напоминает, что не так давно депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Елена Шувалова вносила на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий возможность пересчета 5% бюллетеней, опущенных в КОИБ. Однако на пленарном заседании отклонили инициативу депутата, аргументировав решение тем, что это излишняя норма.
«Они сказали нам, что мы должны доверять системе, что система работает. Но мы же понимаем, что если они даже не дают нам сделать пятипроцентный пересчет голосования по КОИБам, если они даже здесь боятся афишировать, то почему мы должны быть уверены, что с электронным подсчетом дистанционного голосования будет что-то другое?» — задается вопросом Зюганов. Впрочем, депутат добавляет, что фракция КПРФ готова будет проголосовать за законопроект, если систему сделают абсолютно прозрачной и дадут допуск к конечным ключам шифрования представителям оппозиции.
Примерно такого же мнения придерживаются и в «Справедливой России». Глава муниципального округа Таганский, эсер Илья Свиридов считает, что если исходный код внедряемой технологии будет доступен, то в таком случае электронное голосование можно будет и поддержать.
По его мнению, власти пошли на такой претенциозный шаг, чтобы повысить интерес к выборам среди молодежи. На выборах 2014 года явка в столичный парламент составила 21,04%, что говорит о недоверии избирателей к столичным институтам власти.
«В этой ситуации, в принципе, наверное, будет интересно посмотреть, что получится в результате такого голосования. Но надо, чтобы ЦИК также был готов отменить итоги голосования, если они будут вызывать какие-то сомнения или их результаты будут аномальными. В любом случае прогресс не стоит на месте и рано или поздно мы к этому придем», — уверен Свиридов.
Переход с одного типа избирательной системы на другой возможен только в том случае, когда к избирательной системе в принципе есть доверие со стороны избирателей. Вводи электронное голосование или не вводи — на явку это никаким образом не повлияет. Таким мнением с Daily Storm поделился председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, который пойдет на выборы по 5-му округу Москвы (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино).
Гудков выступает против введения электронного голосования. Вместо него он предлагает апробировать эксперимент на референдуме в нескольких округах. Если там пройдет все нормально и будет понятно, как вообще работает технология, можно ли ее взломать и изменить результаты волеизъявления граждан, то тогда уже надо будет думать и о внедрении системы в процесс выборов.
«К нынешней системе нет вообще никакого доверия. Людей не пускают на выборы, постоянно меняют правила игры. В этой системе ничего невозможно доказать в суде. Суд — тоже их, правоохранительные органы — тоже их. В нынешней несовершенной системе прогресс — это дополнительный инструмент для фальсификаций. Технически никак невозможно проконтролировать подсчет голосов», — полагает Гудков.
Попытка проведения эксперимента по внедрению электронного голосования в одном из округов Москвы объясняется тем, что власти собираются уже на выборах в Госдуму в 2021 году распространить данную практику на всю страну. Во всяком случае, ничем другим это объяснить невозможно, поскольку кроме представителей «Единой России» эту инициативу целиком никто не поддержал.
«Раз вы, друзья, хотите вводить электронное голосование, то давайте разрешим и подписи кандидатам собирать тоже электронно! Человек ставит галочку удаленно, и мы считаем это за подпись. В данном случае верификация — гораздо более понятная штука. Одно дело проверять подписи на бумаге — то ручкой написано или не то, а здесь — конкретный верифицированный пользователь. Зашел под своим аккаунтом и оставил подпись в твою поддержку», — предлагает оппозиционер.
Свои силы на выборах в Мосгордуму попробует и зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров. Он обращает свое внимание на тот факт, что единственная страна в мире, где проводится электронное голосование, — Эстония. Однако отличие Эстонии от России — в первой мало кто сомневается в легитимности выборов, а массовых протестов по итогам избирательной кампании, как в нашей стране в 2011-2012 годах, там никогда и не было.
«Когда мы говорим о подобных технологиях в России — у нас возникает масса вопросов, так как легитимность выборов на очень низком уровне, к сожалению. Все те методы, которыми власть пользуется в избирательном законодательстве, были дискредитированы. Неудивительно, что у людей возникает вопрос: не будет ли дискредитирована и эта идея? Не будут ли выборы фальсифицироваться и в режиме онлайн? При этом я считаю, что сама идея хорошая, но у меня нет доверия к тем людям, которые ее инициируют и развивают», — отмечает «яблочник» Гончаров.
Как мы видим, сторонников внедрения дистанционного голосования на выборах в Москве, а потом и в России, в принципе, большинство. Однако, как говорится, дьявол — в мелочах. Таким же приверженцем идеи является и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос», кандидат юридических наук Андрей Бузин.
Эксперт считает, что внедрение быть должно, но проводить его необходимо очень аккуратно. Прежде всего надо обеспечить гарантии для избирателей и кандидатов, а также восстановить подорванное доверие избирателей к системе выборов. Бузин соглашается со всеми доводами, представленными сомневающимися оппозиционерами, а также добавляет парочку своих.
«Дистанционное голосование и вообще электронное голосование в большей степени подвержено принуждению. А у нас по этому поводу нет статей ни в Уголовном, ни в Административном кодексах. Еще один недостаток — если вы проводите такой эксперимент в отдельном округе, как в Москве, то вы ставите избирателей и кандидатов в разных округах в неравные условия. Те избиратели, которые не в этом округе, — не имеют возможности куда-нибудь уехать, чтобы дистанционно отдать свой голос. Нарушаются равные права избирателей и кандидатов», — отмечает Бузин.
Спешку с внедрением дистанционного голосования в Москве юрист объясняет подготовкой к внедрению этой системы по всей России уже в 2021 году. По его мнению, наша страна пока еще не готова к таким избирательным «новеллам» в довольно сыром виде.