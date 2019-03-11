«Кто, если не власти, выделили китайцам землю». Строительство завода по розливу воды из Байкала остановят?

«Прокуратура будет обращаться в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук», — новость с таким заголовком на сайте правительства Иркутской области была опубликована 7 марта. В ней сообщалось, что председатель правительства области Руслан Болотов доложил Сергею Левченко о результатах проверки, связанной со строительством завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.





Особо подчеркивалось, что проверка была проведена по поручению губернатора, с участием специалистов соответствующих министерств, Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора, с привлечением представителей экспертной организации — филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону». По результатам в отношении ООО «Аквасиб» были выявлены нарушения требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». «В ходе обследования на территории строящегося завода были обнаружены следы разлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства», — сообщалось в новости.





Но самым интересным фактом в новости стало отсутствие разрешения на проведение ООО «Аквасиб» земляных работ по снятию почвенного покрова для обустройства траншей для размещения водоводов, которое якобы должна была выдать администрация Култукского городского поселения Слюдянского района.





«По совокупности выявленных фактов нарушений можно сделать вывод, что прокуратура будет обращаться в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук на Байкале», — отчитался губернатору Болотов, допустив, что правоохранительные органы не оставят ситуацию бесконтрольной.