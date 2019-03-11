«Кто, если не власти, выделили китайцам землю». Строительство завода по розливу воды из Байкала остановят?

Петиция на сайте www.change.org против строительства китайцами завода по розливу питьевой воды из Байкала набрала уже 869 тысяч подписей. Россияне уже два года призывают губернатора Иркутской области Сергея Левченко и федеральные власти в лице Минприроды не продавать Родину. Однако лишь недавно глава субъекта дал поручение провести проверку соблюдения инвесторами федеральных законов, и нарушения, которые могут привести к остановке строительства, были обнаружены. Сами власти брать на себя ответственность за потакание иностранным инвесторам не хотят. Однако глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Бурматов убежден, что без участия местных чиновников дело не обошлось.
«Прокуратура будет обращаться в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук», — новость с таким заголовком на сайте правительства Иркутской области была опубликована 7 марта. В ней сообщалось, что председатель правительства области Руслан Болотов доложил Сергею Левченко о результатах проверки, связанной со строительством завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.
Особо подчеркивалось, что проверка была проведена по поручению губернатора, с участием специалистов соответствующих министерств, Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора, с привлечением представителей экспертной организации — филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону». По результатам в отношении ООО «Аквасиб» были выявлены нарушения требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». «В ходе обследования на территории строящегося завода были обнаружены следы разлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства», — сообщалось в новости.
Но самым интересным фактом в новости стало отсутствие разрешения на проведение ООО «Аквасиб» земляных работ по снятию почвенного покрова для обустройства траншей для размещения водоводов, которое якобы должна была выдать администрация Култукского городского поселения Слюдянского района.
«По совокупности выявленных фактов нарушений можно сделать вывод, что прокуратура будет обращаться в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук на Байкале», — отчитался губернатору Болотов, допустив, что правоохранительные органы не оставят ситуацию бесконтрольной.
Однако почему проверка была сделана только сейчас, чиновник говорить отказался. Не смогли пояснить это Daily Storm и в пресс-службе губернатора, который не мог не знать о протестах населения против продажи питьевой воды Байкала китайцам. Тем более, что Сергей Левченко возглавляет регион с 2015 года.
«Началось строительство и, естественно, в ходе строительства были выявлены нарушения, потому что когда строительство начинается, нарушений обычно нет. А наиболее сведущим человеком в этом вопросе будет не правительство, а природоохранная прокуратура», — заявила начальник управления пресс-службы и информации области Ирина Алашкевич и предложила обратиться за комментарием в надзорное ведомство.
На вопрос о том, участвуют ли власти в согласовании документации, женщина сказала категорическое «нет». «Нет, нет, там должна быть проведена экологическая экспертиза, строительная и так далее. И кроме того, губернатор уже озаботился этим вопросом и дал поручение проверить выполнение всех норм закона. Правительство уже обратилось в прокуратуру и, возможно, по суду строительство будет приостановлено», — пояснила она, отметив, что если в результате строительства завода будет загрязняться озеро, то власть сама будет всеми силами препятствовать строительству.
К слову, на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры информации о проверке строительства завода и выявленных нарушениях так и не появилось.
Как уже сообщал Daily Storm, возведение завода в Култуке активно ведет ООО «Аквасиб», которое принадлежит китайской компании из города Дацин «Озеро Байкал». Соучредителем компании стала россиянка Мульчак Ольга Сергеевна, за которой в капитале ООО числится всего лишь 1% акций, а гендиректором — ее однофамилица Мульчак Олеся Артуровна.
В 2010 году фирма «Байкал Сан» уже пыталась построить завод по добыче воды. Под эти цели из федерального бюджета было выделено почти 350 миллионов рублей, еще около 46 миллионов заплатил областной бюджет. ООО обязалось привлечь еще около двух миллиардов инвестиций. По масштабам проект превосходил нынешний завод в Култуке в 10 раз. Коммерсанты хотели продавать по 500 миллионов литров байкальской воды в год, также китайцам.
Как тогда сообщали СМИ, завод был нужен властям Приангарья, так как туда можно было трудоустроить часть работников Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) из Байкальска, которых готовили к увольнению, после того как власти окончательно решили закрыть производство, отравляющее озеро химическими отходами. Завод включили в программы развития Слюдянского района и моногорода Байкальск. С рабочими ЦБК заключили договоры о трудоустройстве.
На все выделенные миллионы средств был построен лишь железнодорожный подъездной путь, а завод так и не появился. Куда исчезли полмиллиарда рублей — никто интересоваться не стал.
Однако на осуществление именно этого проекта когда-то дали свое разрешение депутаты Иркутской областной думы. В то время губернатор Иркутской области Сергей Левченко был депутатом Госдумы от КПРФ. Будучи парламентарием, он активно озвучивал свою позицию по защите водных ресурсов озера. Сейчас его позицию иркутчане называют «чудесами гибкости».
Поспорить с этим сложно. Региональные власти сегодня заявляют, что разрешения на строительство у нового завода нет, а вот местные СМИ сообщают, что в региональном реестре оно числится под номером 38-RU38518102-01-2017, а было выдано 13 января 2017 года. Причем объекту присвоена категория риска, в связи с чем в отношении него осуществляется региональный государственный строительный надзор. Также из регионального реестра следует, что завод начал строиться после 1 января 2018 года.
До марта власти Иркутской области ситуацию со строительством завода «Аквасибом» старались обходить стороной, никак на жалобы жителей, экологов и общественников не реагируя. Однако в ситуацию вмешался комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, который провел специальное заседание, пригласив на него министра природы РФ Дмитрия Кобылкина. Депутаты завили, что губить Байкал недопустимо.
«На наш взгляд, без нарушений законодательства разрешения на строительство завода на Байкале в данном случае получить было просто невозможно. Плюс еще только строящийся завод уже нанес вред уникальной природной территории, где во время перелета останавливаются краснокнижные птицы… В связи с этим наш комитет обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием провести проверку законности начатого строительства», — говорится в заявлении комитета, уже размещенного депутатами на сайте общественных петиций.
Как пояснил Daily Storm его председатель Владимир Бурматов, региональные власти — губернатор — не могли не знать о начале строительства предприятия. «Без разрешения региональных властей строительство завода там появиться не могло. Это моя позиция, и я в этом уверен. Посмотрите фотографии: там по берегу, по территории болота, на котором живут краснокнижные птицы, тянутся на сотни метров эти безобразные трубы, уходящие в озеро... Понятно, что без ведома чиновников нельзя получить ни разрешение на строительство, ни землю, ни провести экологическую экспертизу», — убежден депутат.
По его словам, теперь, когда региональная власть понимает, что без нарушений получить разрешение было невозможно, она тоже начинает этот проект критиковать. «Но дальше-то что? Ведь проверка Генпрокуратуры выявит нарушения по всей цепочке, если они есть. И кто давал разрешение на строительство, и где в этот момент было региональное министерство природных ресурсов и экологии? Кто проводил экологическую экспертизу данного объекта?» — рассуждает Бурматов, считающий, что постоять в стороне у властей региона не получится.
Депутат отмечает, что к губернатору региона Сергею Левченко уже накопилось очень много вопросов, в том числе в связи с его незаконной охотой на спящего медведя.
«В конце марта я буду в Иркутске, где пройдет выездное заседание нашего комитета. Я планирую провести встречу с прокурором области, чтобы обсудить ситуацию со строительством завода. Естественно, эту ситуацию я не отпущу», — подчеркивает Бурматов.
Пока же количество подписей под петицией против строительства завода уже приближается к миллиону. Справедливо отметить, что аналогичные предприятия, которые качают из Байкала питьевую воду, уже в регионе существуют, правда, работают они не на китайский, а на внутренний рынок. Однако с документами у них таких серьезных проблем нет, да и экология озера не страдает.