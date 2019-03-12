Бой Дерипаски против Зюганова продолжается, или Почему «Суд — не место для дискуссий»

Через некоторое время, пока судья еще не вышла из совещательной комнаты, одному из свидетелей Зюганова стало плохо. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев упал в обморок, но вскоре пришел в себя. От помощи врачей он отказался, сославшись на обычный скачок давления из-за духоты в помещении, однако по настоянию коллег покинул зал судебных заседаний.





Свидетели не нужны

Впрочем, как впоследствии оказалось, свидетели, в принципе, могли и не являться в зал судебных заседаний второй раз подряд (26 февраля до них вообще не дошло дело). Ходатайство о привлечении их к слушанию было не поддержано стороной истца и самой судьей Татьяной Молитвиной.

По ее мнению, они не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу об оскорблении. Хотя адвокат Аграновский пытался объяснить судье, что свидетели-депутаты могут пояснить логику парламентских заседаний, парламентской деятельности, заявлений депутатов с трибуны Госдумы, а также функционал парламентариев, который помимо прочего предусматривает осуществление парламентских расследований. Также все три депутата присутствовали на том самом заседании Государственной думы, а соответственно, могли бы пояснить логику высказываний и их причину, поскольку давно занимаются расследованием незаконной, по их мнению, приватизации 90-х годов и следят за алюминиевым бизнесом Олега Дерипаски. На судью данные аргументы не возымели никакого положительного действия.

Не согласилась Татьяна Молитвина и с привлечением для дачи показаний лингвиста стороны защиты, которая составила экспертное заключение слов Зюганова. По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, она могла бы пояснить лингвистические конструкции и фразеологический смысл сказанных коммунистом выражений, а также объяснить большое количество специфических терминов, представленных в экспертном заключении, чтобы избежать многостороннего толкования.

Защитники Олега Дерипаски не имели возражений касательно приобщения к делу самой экспертизы, однако выступили категорически против привлечения лингвиста для дачи показаний. Одна из причин заключалась в том, что лингвист не может быть беспристрастным, поскольку был привлечен к экспертной работе ответчиком. Судья согласилась со стороной истца и отказала Аграновскому в удовлетворении ходатайства.

Ссылаясь на европейскую правоприменительную практику и российское законодательство, адвокат Дмитрий Аграновский был в некотором шоке. Он и другие защитники в принципе не ожидали, что свидетелей и специалиста суд откажется допросить. Таким образом, по его мнению, было нарушено право защиты предъявлять все свои доказательства.