Пора ли менять Конституцию? В Госдуме предлагают отказаться от приоритета международного законодательства

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пересмотреть применение пункта 4 статьи 15 российской Конституции, где говорится о приоритете международного законодательства над национальным. Такое предложение парламентарий озвучил на заседании нижней палаты во вторник, 12 марта, объяснив его частными нападками на Россию со стороны европейских организаций, включая Европарламент, ПА ОБСЕ и Совет Европы. Как пояснили Daily Storm источники в Госдуме, пока инициатива Толстого на уровне руководства и комитетов не обсуждается, хотя многие депутаты считают, что она может быть реализована в ближайшее время.
«Вслед за Парламентской Ассамблеей Совета Европы лейтмотивом всей работы вновь становятся обвинения России в агрессии: Керчь, обвинения в политическом давлении на независимые страны Прибалтики и Украину в связи со строительством «Северного потока — 2», создание в ОБСЕ очередной комиссии по расследованию гибели Немцова, в которую будут поставлять свои материалы общественные организации, существующие на западные гранты», — объяснил необходимость изменения основного документа страны Петр Толстой, подчеркнув, что такие заявления европейцев никак нельзя назвать ни критикой, ни партнерством.
Он считает, что их нужно расценивать как «откровенное и самое наглое хамство». Примером этого депутат назвал проект резолюции Европарламента, предложенный депутатом от Латвии Сандрой Калниете. «В нем Россия в который раз обвиняется в поддержке Brexit, вмешательстве в некие демократические процессы в Европе. Все плохое — это мы: «желтые жилеты», RT и победы популистов на выборах — это тоже Россия», — сообщил коллегам вице-спикер.
Еще одним примером, по его словам, стал доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, опубликованный 5 марта. «Теперь Совет Европы выражает свое возмущение российским законодательством по противодействию экстремизму, а также запретом на распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних», — заявил депутат, убежденный, что Россия не должна жить по указке Запада, о чем говорил в послании Федеральному Собранию Владимир Путин.
Именно поэтому, по мнению Толстого, пришло время «предметно обсудить» положение Конституции РФ о том, что международное право имеет верховенство над национальным.
«В этом зале очень много специалистов в области международного и конституционного права. Может быть, пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить также вопрос о том, каким образом должен реализовываться пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным. Упомянутые мной резолюции и доклады в адрес России 25 лет назад мы фактически признали важнее наших собственных решений и интересов. Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего основного закона», — предложил Толстой.
На самом заседании Госдумы депутаты предложение Толстого не обсуждали. Однако в разговоре с Daily Storm эту инициативу поддержали.
«Эта идея Толстого может быть поддержана, потому что норма международного права о приоритете над российским законодательством была включена в Конституцию на заре демократии, когда отечественное законодательство было не развито и действовали многие нормы, которые достались в наследство от авторитарного режима», — считает первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
По его словам, сейчас ситуация изменилась, многие нормы, обеспечивающие права граждан, инкорпорированы в российское законодательство, поэтому эти изменения не станут ущемлением чьих-то прав и свобод, но они обеспечат суверенитет России. «Трудно представить суверенное государство, чья правовая система не имеет верховенства, но при этом есть верховенство иностранных правовых систем», — объяснил депутат.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн считает, что предложение Толстого должно быть тщательно обсуждено, так как у него есть свои плюсы и минусы.
«С одной стороны, да, мы понимаем, что Россия сегодня находится в условиях определенного внешнего воздействия, при котором существующие международные институты используются для оказания политического давления. С этой точки зрения мне понятна позиция защитить свой правовой суверенитет. Но в то же время нередки случаи, когда граждане, отчаявшись добиться правосудия на территории России, вынуждены обращаться за защитой в ЕСПЧ», — говорит Хинштейн и считает, что эту возможность отстаивать свои права для россиян необходимо сохранить.
Зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко полагает, что вряд ли предложение Толстого было его самостоятельной инициативой. Он не исключает, что такое заявление ему было поручено фракцией «Единой России».
«С технической точки зрения «Единая Россия» может одобрить все, поскольку у нее в парламенте конституционное большинство, но, с другой стороны, изменение Конституции — очень серьезный вопрос. Если сегодня поменять один пункт, то завтра могут появиться предложения и по другим пунктам. Но я убежден, что эти изменения должны носить приоритет общенародной поддержки», — заявил Ющенко, подчеркнув, что это политический вопрос, в кулуарах он обсуждается уже очень давно.
В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к Владимиру Путину, предложил оценить, насколько нормы Конституции РФ соответствуют сегодняшним реалиям. Он отметил, что это нужно сделать, не затрагивая основополагающие пункты главного закона страны. По его мнению, у россиян есть вопросы, связанные с утратившими актуальность, а также с неэффективными положениями Конституции. О каких именно нормах шла речь, не пояснялось.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что предложение Толстого будет принято только в самом крайнем случае, когда Россию поставят перед фактом выполнения каких-либо международных обязательств, на которые она пойти будет не готова.
«Есть страны, где приоритета иностранного законодательства нет. Это, в том числе, предмет нашей зависти [по отношению] к США. Но вы же понимаете, что вопрос имеет прикладной характер. Есть определенные решения, которые Россия выполнять не хочет и не готова их исполнять, в том числе и в ЕСПЧ», — рассуждает эксперт. Он уверен, что Толстой озвучивает ожидания широкого круга российской элиты.
Отметим, что поправки в действующую Конституцию уже вносились неоднократно. В том числе по увеличению сроков полномочий президента до шести лет и Госдумы до пяти лет, обязательство правительства РФ предоставлять ежегодный отчет Госдуме, введение в состав Совета Федерации дополнительно представителей РФ, назначаемых президентом РФ, расширение полномочий президента, связанных с назначением прокуроров.