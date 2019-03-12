Пора ли менять Конституцию? В Госдуме предлагают отказаться от приоритета международного законодательства

Еще одним примером, по его словам, стал доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, опубликованный 5 марта. «Теперь Совет Европы выражает свое возмущение российским законодательством по противодействию экстремизму, а также запретом на распространение информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних», — заявил депутат, убежденный, что Россия не должна жить по указке Запада, о чем говорил в послании Федеральному Собранию Владимир Путин.





Именно поэтому, по мнению Толстого, пришло время «предметно обсудить» положение Конституции РФ о том, что международное право имеет верховенство над национальным.





«В этом зале очень много специалистов в области международного и конституционного права. Может быть, пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить также вопрос о том, каким образом должен реализовываться пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным. Упомянутые мной резолюции и доклады в адрес России 25 лет назад мы фактически признали важнее наших собственных решений и интересов. Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего основного закона», — предложил Толстой.





На самом заседании Госдумы депутаты предложение Толстого не обсуждали. Однако в разговоре с Daily Storm эту инициативу поддержали.





«Эта идея Толстого может быть поддержана, потому что норма международного права о приоритете над российским законодательством была включена в Конституцию на заре демократии, когда отечественное законодательство было не развито и действовали многие нормы, которые достались в наследство от авторитарного режима», — считает первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.





По его словам, сейчас ситуация изменилась, многие нормы, обеспечивающие права граждан, инкорпорированы в российское законодательство, поэтому эти изменения не станут ущемлением чьих-то прав и свобод, но они обеспечат суверенитет России. «Трудно представить суверенное государство, чья правовая система не имеет верховенства, но при этом есть верховенство иностранных правовых систем», — объяснил депутат.