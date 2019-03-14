Сперва хостелы, затем сенаторское кресло: чем не угодил поддержанный населением законопроект

Менее суток прошло с того момента, как Совет Федерации принял неоднозначное решение отложить до начала 2020 года законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Многие эксперты и политики решение спикера СФ Валентины Матвиенко связывали с просьбой врио питерского губернатора Александра Беглова отложить запрет хостелов в жилых домах. В Северной столице такой гостиничный бизнес очень развит — по информации Daily Storm, порядка 80% хостелов Санкт-Петербурга расположены как раз в жилых домах, бывших коммуналках. На следующий день после отсрочки законопроекта источники РБК сообщили, что Беглов решил выдвинуть спикера СФ Валентину Матвиенко в сенаторы. Это, в свою очередь, поставило точку в дискуссиях о том, что глава верхней палаты парламента, несмотря на истекающие полномочия в сентябре 2019 года, остается в СФ.
В чем вопрос?
По сути, законопроект, который в СМИ окрестили не иначе как «закон о запрете хостелов», действительно запрещает размещение мини-гостиниц, хостелов и общежитий — но только в жилом фонде. Иными словами, документ, принятый Госдумой, убирает коммерческие хостелы и ночлежки с жилых этажей многоквартирных домов.
Только в одном Санкт-Петербурге, который, давно именуют «столицей хостелов», ежемесячно проходят проверки таких объектов из-за жалоб жильцов. Основные претензии — шум, антисанитария, подозрительные личности, нарушения требований пожарной безопасности.
«Закон о запрете хостелов» подразумевает, что в помещениях жилого фонда не должно быть гостиниц. Эта инициатива дополнит уже существующий Жилищный кодекс, пока запрещающий только производства в квартирах. Когда закон вступит в силу, любой хостел или мини-отель в квартире окажется вне закона.
В теории спасти бизнес можно, если добросовестно вывести квартиру-хостел из жилого фонда. Но это не так просто.
«Нельзя просто так вывести помещение из жилого фонда. Недостаточно располагаться на первом этаже и иметь отдельный вход, существует целый свод правил и технических требований, которые надо соблюсти, чтобы сделать помещение нежилым. А главное, надо получить согласие всех соседей, обитающих в этом доме, на вывод помещения из жилого фонда», — рассказала Daily Storm член правления Лиги хостелов России Ольга Воинова.
По данным ВЦИОМ, 77% опрошенных не готовы дать согласие на создание хостела в своем доме. При этом 58% из них не считают возможным изменить свое решение ни при каких условиях.
Ольга Воинова посетовала, что само слово «хостел» в последнее время стало почти ругательным. Во многом это произошло из-за недобросовестных предпринимателей, которые называют свои ночлежки хостелами и мини-отелями.
«Проблема недовольных соседей никуда не денется. Например, ночлежки, лишь маскирующиеся под хостелы, уже сейчас располагаются в подвалах и других нежилых помещениях, отравляя существование жильцам домов. При этом они вписываются в отложенный закон. Эта отсрочка поможет менее болезненно закрыться добросовестному бизнесу, все равно перевестись в нежилой фонд практически невозможно», — поясняет Воинова.
Столица хостелов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сложно назвать любимцем петербуржцев и местных журналистов. Снежный апокалипсис в Северной столице и попытки временного начальника убрать сугробы не принесли ему политических очков. Наоборот, поставили в неловкое положении в преддверии сентябрьских выборов.
В разговоре с Daily Storm политолог Глеб Кузнецов пояснил, что публичная поддержка со стороны Валентины Матвиенко может сыграть на пользу Беглову. По его словам, времена, когда спикер Совфеда была губернатором Петербурга, вспоминают с теплотой.
Не хотят менять спикера Совфеда и в Кремле, уверен источник РБК, близкий к руководству Совета Федерации. Таким образом, союз Беглова и Матвиенко более чем оправдан. Если ему удастся стать губернатором, он снова выдвинет Матвиенко в парламент. Согласен с версией взаимной поддержки и руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский, ранее сообщивший о намерении выдвигаться на пост главы города.
«Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации и сенатор от Санкт-Петербурга. Как только состоятся выборы губернатора, то она свои полномочия потеряет. По закону любой кандидат в губернаторы называет трех своих будущих сенаторов. Все, что происходит сейчас, означает только то, что Кремль хочет и дальше видеть Матвиенко в ее нынешней роли», — рассказал он Daily Storm.
Однако, по мнению Вишневского, этот союз не сможет принести Беглову реальных голосов на выборах. Правда, «дружба со спикером Совфеда» улучшает общие шансы на выдвижение в губернаторы.
«Союз с Матвиенко не поможет господину Беглову. Его имидж может спасти только качественное изменение его работы, а этого мы пока не наблюдаем. Это немного улучшает его позиции с аппаратной точки зрения, повышает шансы на выдвижение в губернаторы, но не меняет отношение к нему петербуржцев», — считает Вишневский.
Бизнесмены с берегов Невы
Сейчас в жилом фонде находится огромное количество хостелов, мини-отелей и других видов гостиничного бизнеса. По данным Лиги хостелов России, в Москве 40% средств размещения сейчас в жилом фонде, а в Питере — 80%.
Роспотребнадзор периодически закрывает хостелы по решению суда. К примеру, в Москве поток жалоб нарастал с 2013-го по 2016 год (с пяти до 307), сообщил “Коммерсантъ”, ссылаясь на столичное управлении ведомства. Жаловались москвичи прежде всего на «отсутствие отдельного входа в хостел и, как следствие, беспокойство дома из-за постоянной смены проживающих и многочисленных нарушений общественного порядка».
Ежемесячная прибыль от одного крупного хостела, по данным СМИ, будет достигать 1,5 миллиона рублей в месяц. Правда, расходная часть «сожрет» около полумиллиона рублей в месяц.
Точную цифру функционирующих хостелов Санкт-Петербурга назвать сложно. Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года городской комитет по развитию туризма Северной Пальмиры рапортовал: в городе число таких объектов вырастет на 20%. Это плюс к тем 300 хостелам, которые действовали до мундиаля.
По запросу хостелов на период 14 марта на популярном сервисе booking.com, в Санкт-Петербурге выпадает 341 вариант для размещения.
При этом считается, что Санкт-Петербург лидирует по количеству хостелов среди российских городов, а суммарный доход от работы всех бюджетных средств размещения города составляет около 880 миллионов рублей.
По мнению экс-депутата Государственной думы, одного из инициаторов «закона о запрете хостелов» Андрея Руденко, именно лобби со стороны «малых отельеров» не давало все эти годы закону развернуться. А ведь законопроект внесли в Госдуму в далеком 2015 году.
«Еще во время первого чтения была настоящая борьба вокруг этого законопроекта. Существует целое лобби владельцев хостелов. Весь смысл законопроекта в том, чтобы эти хостелы размещались только в нежилых помещениях первого этажа и были полностью оборудованы, чтобы не мешать жильцам», — вспоминает
Руденко.
Политик не исключает, что принятие закона действительно отложили по просьбе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которому предстоит избираться на пост главы города в сентябре 2019 года. По сообщениям пресс-службы администрации города, Беглов рассказал Валентине Матвиенко о потоке обращений
от предпринимателей, обеспокоенных будущим частичным запретом их деятельности.
«Я не исключаю того, что решение Совета Федерации связано с предстоящими выборами губернатора Санкт-Петербурга. Вполне возможно, что закон отложили, чтобы не злить предпринимателей», — рассказал Руденко.
Госдума все же будет готова преодолеть вето Совета Федерации по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах в случае его отклонения и претензий к сути закона, однако может вести диалог по срокам вступления в силу, заявил первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«По содержанию профильный комитет Совета Федерации нас поддерживает, а по срокам [вступления в силу закона] претензию к законопроекту выдвинул комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, который возглавляет Андрей Клишас. Но если эти сроки [вступления в силу] предлагаемые [в СФ] разумные,то будем обсуждать с ними. Мы за поиск какого-то нормального решения. Но если пересмотреть суть закона, то мы этого делать не будем, будем голосовать и найдем поддержку всех фракций и большинства депутатов», — сказал Толстой журналистамв среду.
На Западе, например в США, деятельность хостелов регулируется стандартами по содержанию, удобству, безопасности и чистоте. Хостел представляет собой аналог саморегулируемой организации. Деятельность такой организации регулируется уставом, составленным в соответствии с законами США и конкретного штата. Что касается Европы, то там нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность хостелов, отсутствуют, и управление происходит на основе устава, составленного в соответствии с законом.