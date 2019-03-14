Сперва хостелы, затем сенаторское кресло: чем не угодил поддержанный населением законопроект

Менее суток прошло с того момента, как Совет Федерации принял неоднозначное решение отложить до начала 2020 года законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Многие эксперты и политики решение спикера СФ Валентины Матвиенко связывали с просьбой врио питерского губернатора Александра Беглова отложить запрет хостелов в жилых домах. В Северной столице такой гостиничный бизнес очень развит — по информации Daily Storm, порядка 80% хостелов Санкт-Петербурга расположены как раз в жилых домах, бывших коммуналках. На следующий день после отсрочки законопроекта источники РБК сообщили, что Беглов решил выдвинуть спикера СФ Валентину Матвиенко в сенаторы. Это, в свою очередь, поставило точку в дискуссиях о том, что глава верхней палаты парламента, несмотря на истекающие полномочия в сентябре 2019 года, остается в СФ.





В чем вопрос?





По сути, законопроект, который в СМИ окрестили не иначе как «закон о запрете хостелов», действительно запрещает размещение мини-гостиниц, хостелов и общежитий — но только в жилом фонде. Иными словами, документ, принятый Госдумой, убирает коммерческие хостелы и ночлежки с жилых этажей многоквартирных домов.

Только в одном Санкт-Петербурге, который, давно именуют «столицей хостелов», ежемесячно проходят проверки таких объектов из-за жалоб жильцов. Основные претензии — шум, антисанитария, подозрительные личности, нарушения требований пожарной безопасности.

«Закон о запрете хостелов» подразумевает, что в помещениях жилого фонда не должно быть гостиниц. Эта инициатива дополнит уже существующий Жилищный кодекс, пока запрещающий только производства в квартирах. Когда закон вступит в силу, любой хостел или мини-отель в квартире окажется вне закона.

В теории спасти бизнес можно, если добросовестно вывести квартиру-хостел из жилого фонда. Но это не так просто.

«Нельзя просто так вывести помещение из жилого фонда. Недостаточно располагаться на первом этаже и иметь отдельный вход, существует целый свод правил и технических требований, которые надо соблюсти, чтобы сделать помещение нежилым. А главное, надо получить согласие всех соседей, обитающих в этом доме, на вывод помещения из жилого фонда», — рассказала Daily Storm член правления Лиги хостелов России Ольга Воинова.

По данным ВЦИОМ, 77% опрошенных не готовы дать согласие на создание хостела в своем доме. При этом 58% из них не считают возможным изменить свое решение ни при каких условиях.

Ольга Воинова посетовала, что само слово «хостел» в последнее время стало почти ругательным. Во многом это произошло из-за недобросовестных предпринимателей, которые называют свои ночлежки хостелами и мини-отелями.