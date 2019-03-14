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«Мы ценим его не за корочку». Удальцов, Стрелков, Чаплин и Калашников готовы к сотрудничеству с Грудининым
Перед митингом «За Россию! Справедливость! Новый курс!» левые, православные и патриоты объединились в борьбе за власть
Власть

«Мы ценим его не за корочку». Удальцов, Стрелков, Чаплин и Калашников готовы к сотрудничеству с Грудининым

Перед митингом «За Россию! Справедливость! Новый курс!» левые, православные и патриоты объединились в борьбе за власть

Коллаж: © Daily Storm

В четверг, 14 марта, прошла пресс-конференция организаторов акции протеста, приуроченной к годовщине выборов президента в стране. Мероприятие носит название «За Россию! Справедливость! Новый курс!». Это второй за последнее время случай, когда представители левой и национал-патриотической идеологий собираются вместе, чтобы выразить ноту протеста власти и заявить о своих амбициях. Среди главных участников митинга и посвященной ему пресс-конференции – лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов, протоиерей Всеволод Чаплин, основатель движения «Новороссия» Игорь Стрелков, писатель-футуролог, член Федерального совета Партии дела Максим Калашников.



Основное требование организаторов митинга, который согласован властями Москвы и пройдет 17 марта на Суворовской площади, — смена социально-экономического курса развития страны на новый, который должен включать в себя следующие шаги:

 

  • отставка правительства и руководства Центробанка;
  • национализация природной ренты;
  • преобразование госкорпораций в государственные предприятия с прозрачной отчетностью о всей хозяйственной деятельности;
  • немедленное введение политики государственного протекционизма;
  • развитие полноценных профсоюзов;
  • восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет — для женщин;
  • введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и многое другое.


Организаторы убеждены, что в скором времени Россию ожидают масштабные перемены. К этому подводит как логика исторических процессов, так и действия власть имущих. Именно поэтому достаточно разнородная оппозиция, не внедренная в официальную систему и ей же официально отторгнутая, решила сомкнуть свои ряды, позабыв о разногласиях.


«Нам всем надоели сказки о плохих боярах. Обстановка в стране, сами понимаете, развивается не в лучшую сторону, — полагает известный писатель-футуролог, член Федерального совета Партии дела Максим Калашников. — У меня давно уже чувство дежавю — будто я оказался где-то в новом, 1990-м году с поправкой на новые реалии. В нынешних условиях очень-очень важно соединение всех здоровых сил общества. Мы сейчас представляем парадоксальный на взгляд многих альянс — имперских бело-желто-черных и красных патриотов-великодержавников, то есть национал-патриотов и красных патриотов».


Первый раз такой действительно внезапный для многих союз сложился перед выборами президента России 18 марта 2018 года. Тогда КПРФ совместно с постоянно действующим совещанием Национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) выдвинула на выборы директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. На взгляд многих экспертов, это был весьма интересный с политтехнологической точки зрения шаг, который в условиях тотально-негативного внимания СМИ к персоне Грудинина принес свои нескромные плоды. Красный директор смог удержать второе место на пьедестале, получить широкую поддержку в обществе и добавить КПРФ приток свежих сил преимущественно среднего возраста.


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Впрочем, внезапно возникшая популярность Павла Грудинина не была оценена его недругами во властных кругах. Стоило закончиться президентской гонке, как один за другим к уже экс-кандидату в главы государства стали приходить судебные иски от обманутых не то дольщиков, не то пайщиков, свою долю в бизнесе захотела получить и бывшая супруга Грудинина, узнавшая о якобы миллиардах рублей на офшорных счетах своего бывшего мужа. В общем, закончилась вся эта история довольно печально: 14 февраля уже этого года Павла Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов города Видное, а 26 февраля лишили мандата по представлению прокуратуры, которая якобы выяснила, что у директора Совхоза имени Ленина имеется счет в белизском офшоре. Сам Грудинин в разговоре с Daily Storm тогда заявил, что травлю в отношении него затеял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

 

Пока шла пресс-конференция организаторов митинга, выяснилось, что президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору Совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину. Участники мероприятия поприветствовали этот шаг коммунистов и лично Геннадия Зюганова, который всячески пытается защитить Грудинина от нападок со стороны.


«Я говорил с Павлом Николаевичем. Он объяснил свое сложное положение. Надо сказать, что мы относимся к нему с большим уважением, именно как к хозяйственному руководителю, — ответил на вопрос корреспондента Daily Storm Максим Калашников. — В политическом плане ему еще учиться и учиться, есть слабости. Но в его положении... Он мне сказал, что сейчас будет ориентироваться на КПРФ. Они действительно ему очень сильно помогают. Мы видим, какая травля Павла Николаевича идет, и относимся к нему с сочувствием».


Лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов в свою очередь добавил, что нельзя противопоставлять оргкомитет митинга «За Россию! Справедливость! Новый курс!» и КПРФ с Грудининым. Они друг другу не мешают и мешать не собираются — только взаимодействовать при прочих равных условиях.


«В данном случае, как депутат он или не как депутат… Мы его ценим не за то, будет у него корочка или не будет. Ценим его как человека, который показывает, как нужно организовывать производство, хозяйственный процесс, даже в рамках нынешней экономической модели и государства, чтобы в первую очередь удовлетворять интересы людей, работников, а не только набивать свои карманы и выводить деньги куда-то в офшоры. Если Павел Николаевич Грудинин будет открыт к взаимодействию — у нас не возникнет проблем с его участием в митингах и в работе оргкомитета. Ближайшее время покажет, будем к этому двигаться», — сказал Удальцов. 


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Ко всему вышесказанному на пресс-конференции присоединился и протоиерей Всеволод Чаплин. К удивлению некоторых, он давно уже принимает участие в общественно-политической жизни страны. Отец Чаплин является ярым противником пенсионной реформы и передачи Курильских островов Японии. В частности, он уже второй раз участвует в работе оргкомитета, который 20 января проводил митинг в защиту Курил.


«В стране нет настоящей общественной дискуссии. На съездах разных системных организаций не поднимаются ключевые темы, на ток-шоу по телевидению по основным каналам — одни и те же люди на одни и те же темы говорят одни и те же вещи. Мы с вами прекрасно знаем, что закулисные манипуляторы пытаются то ли модерировать, то ли моделировать общественную дискуссию, исключая обсуждение ключевых тем», — рассуждает отец Чаплин. 


По мнению протоиерея, такими темами для нашей страны являются национализация сырьевой отрасли и природной ренты, восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, тема прогрессивного налога на сверхпотребление и роскошь, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, конфискация имущества коррупционеров и многое другое. Людей, которые осуществляют имитацию настоящей общественной дискуссии на все эти темы, протоиерей Всеволод Чаплин называет «духовными крысами и духовными ничтожествами».

 

Единственным «белым» пятном среди организаторов является основатель движения «Новороссия», экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Системно он поддерживает все заявленные требования, однако не со всеми постулатами у согласен. Впрочем, на данном этапе какие-либо противоречия и несогласия не имеют принципиального значения, убежден Стрелков.

 

Политик напоминает, что не является по своим убеждениям и взглядам сторонником социализма, однако в их коалиции есть общий набор требований, которые ему и его сторонникам близки.


«Что нас реально объединяет? Есть кусок ткани. На нем можно вышить двуглавого орла с имперскими коронами, на нем можно вышить серп и молот и герб Союза Советских Социалистических Республик. Но если этой ткани не будет, а наша страна стремительно катится к самоуничтожению, то тогда вышивать будет не на чем. Мы собрались не для того, чтобы определить — что мы будем вышивать, а для того, чтобы спасти саму основу, по крайней мере, поучаствовать в спасении, на которой можно будет что-либо строить. Когда эта задача будет решена, возможно, у нас начнутся расколы, деления, конфликты, но до этого еще очень и очень далеко», — считает лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков.


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