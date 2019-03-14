«Мы ценим его не за корочку». Удальцов, Стрелков, Чаплин и Калашников готовы к сотрудничеству с Грудининым

Впрочем, внезапно возникшая популярность Павла Грудинина не была оценена его недругами во властных кругах. Стоило закончиться президентской гонке, как один за другим к уже экс-кандидату в главы государства стали приходить судебные иски от обманутых не то дольщиков, не то пайщиков, свою долю в бизнесе захотела получить и бывшая супруга Грудинина, узнавшая о якобы миллиардах рублей на офшорных счетах своего бывшего мужа. В общем, закончилась вся эта история довольно печально: 14 февраля уже этого года Павла Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов города Видное, а 26 февраля лишили мандата по представлению прокуратуры, которая якобы выяснила, что у директора Совхоза имени Ленина имеется счет в белизском офшоре. Сам Грудинин в разговоре с Daily Storm тогда заявил, что травлю в отношении него затеял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пока шла пресс-конференция организаторов митинга, выяснилось, что президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору Совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину. Участники мероприятия поприветствовали этот шаг коммунистов и лично Геннадия Зюганова, который всячески пытается защитить Грудинина от нападок со стороны.