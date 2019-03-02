ОНФ представил Путину доклад о трудностях «мусорной реформы»

Проведение так называемой мусорной реформы в России столкнулось с трудностями, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Среди проблем названы малая информированность населения о ее целях и методах, неконкурентные торги на вывоз мусора и разочарование населения в проведении реформы. Эти и другие жалобы в движении собрали в докладе, который направлен президенту России Владимиру Путину.
По словам представителей ОНФ, многие жители России знают о существовании реформы, но не понимают ее сути. «Из четырех тысяч звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути «мусорной реформы» — в чем она заключается и за что теперь в платежках возникает новая цена», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета движения Михаил Развожаев. Также вопросы задавались о реализации реформы — люди спрашивали, почему во дворах не появляются контейнеры под раздельный сбор мусора.
Развожаев считает, что жалобы на отсутствие каких-либо изменений связаны с «малым качеством» информационной кампании по реформе. «По информации людей, [мусор] везется на те же самые переполненные свалки и никакой предварительной сортировке он не подвергается. Это не значит, что мусор не сортируется. Потому что он сортируется на мусороперерабатывающих заводах. Мы видим, что людям это не объяснили», — пояснил он.
Существуют и другие проблемы с реализацией реформы, сообщил глава исполкома ОНФ. По его словам, среднее число участников торгов на выбор регионального оператора по вывозу мусора равняется 1,57. Таким образом, в большинстве конкурсов фактически был только один участник, который и выиграл эти аукционы.
«Стартовая цена услуг по обращению с отходами в регионе, при таких конкурсах, как правило, не снижается, и потом это отражается на тарифе, который предъявляется людям. Поэтому по поводу этих конкурсов мы будем обращаться в Федеральную антимонопольную службу, чтобы там еще раз посмотрели их результаты и оценили качество проведения», — отметил Развожаев.
Он добавил, что в 20 из 142 региональных операторов либо нет сотрудников вовсе, либо работает один человек. «Репутация этих фирм может быть описана определением, которое президент дал в послании — «мутные конторы», — заявил он.
С 1 января по России заработала новая система обращения с отходами. В рамках реформы контроль над рынком обращения с мусором перешел от множества компаний к крупным региональным операторам, выбранным по конкурсу властями регионов. Также в рамках реформы были введены единые тарифы на вывоз мусора. Для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — начало мусорной реформы отсрочили на три года. 14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что на новую систему обращения с отходами перешли 69 регионов.