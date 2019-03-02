ОНФ представил Путину доклад о трудностях «мусорной реформы»

Проведение так называемой мусорной реформы в России столкнулось с трудностями, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Среди проблем названы малая информированность населения о ее целях и методах, неконкурентные торги на вывоз мусора и разочарование населения в проведении реформы. Эти и другие жалобы в движении собрали в докладе, который направлен президенту России Владимиру Путину.





По словам представителей ОНФ, многие жители России знают о существовании реформы, но не понимают ее сути. «Из четырех тысяч звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути «мусорной реформы» — в чем она заключается и за что теперь в платежках возникает новая цена», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета движения Михаил Развожаев. Также вопросы задавались о реализации реформы — люди спрашивали, почему во дворах не появляются контейнеры под раздельный сбор мусора.





Развожаев считает, что жалобы на отсутствие каких-либо изменений связаны с «малым качеством» информационной кампании по реформе. «По информации людей, [мусор] везется на те же самые переполненные свалки и никакой предварительной сортировке он не подвергается. Это не значит, что мусор не сортируется. Потому что он сортируется на мусороперерабатывающих заводах. Мы видим, что людям это не объяснили», — пояснил он.





Существуют и другие проблемы с реализацией реформы, сообщил глава исполкома ОНФ. По его словам, среднее число участников торгов на выбор регионального оператора по вывозу мусора равняется 1,57. Таким образом, в большинстве конкурсов фактически был только один участник, который и выиграл эти аукционы.