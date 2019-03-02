Похороны Жореса Алферова пройдут 5 марта под Санкт-Петербургом

Нобелевского лауреата Жореса Алферова похоронят во вторник, 5 марта. Прощание с ученым пройдет утром того же дня в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной.





«Семья предполагает осуществить захоронение во вторник [5 марта] на Комаровском кладбище. Прощание пройдет в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной, в актовом зале», — сообщил ТАСС главный ученый секретарь Санкт-Петербургского научного центра РАН Григорий Двас.