Путин открыл универсиаду в Красноярске

«Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы... Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику... Поздравляю всех с началом соревнований, желаю удачи, убедительных и красивых, ярких побед», — приводит слова президента «Интерфакс».





Путин также поприветствовал гостей универсиады со всей России и других стран мира. Глава государства подчеркнул, что гостей Россия встречает «радушно и с открытым сердцем».