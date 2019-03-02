Путин открыл универсиаду в Красноярске

Президент России Владимир Путин объявил открытой XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске.Это первая зимняя универсиада, которая проходит в России. Соревнования должны пройти со 2 по 12 марта, на них представлены 11 видов спорта, а спортсмены примут участие в борьбе за 76 комплектов медалей.
«Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы... Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику... Поздравляю всех с началом соревнований, желаю удачи, убедительных и красивых, ярких побед», — приводит слова президента «Интерфакс».
Путин также поприветствовал гостей универсиады со всей России и других стран мира. Глава государства подчеркнул, что гостей Россия встречает «радушно и с открытым сердцем».
Президент пожелал всем спортсменам удачи и выразил надежду, что спортсмены и зрители запомнят эту универсиаду на всю жизнь, а в их памяти останутся только радостные, добрые воспоминания.
Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены поборются за 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе — биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, а также новые в программе студенческих игр лыжное ориентирование и хоккей с мячом. От России на соревнованиях выступят почти 300 человек.