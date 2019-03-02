Кудрин рассказал об отсутствии интереса россиян к налогам

Россияне лишены «чувства налогоплательщика» — интереса к тому, куда уходят собранные с них налоги, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, граждане РФ не осведомлены о распределении полученных с налогов средств и даже слабо представляют функции его ведомства. Кудрин пообещал, что Счетная палата будет работать над созданием системы контроля, которая будет более прозрачна для граждан.
«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», — приводит ТАСС слова Кудрина.
Глава Счетной палаты выразил уверенность в том, что без интереса граждан к использованию их средств, а также без поддержки гражданского общества будет сложно достичь высоких результатов.
Кудрин пообещал, что его ведомство проведет анализ исполнения указов президента РФ за срок с 2012-го до 2019 года. Результаты этой оценки, за исключением связанных с гостайной вопросов, будут доступны публике. «Это делается и в целях проанализировать и найти, может быть, ошибки, недоработки, чтобы избежать их при исполнении новых указов», — отметил он. По его словам, в дальнейшем Счетная палата также будет оценивать, «насколько правительство движется по исполнению своих намеченных целей и показателей нацпроектов».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы рассмотрят инициативы по расширению полномочий Счетной палаты по контролю за средствами, которые переданы дочерним предприятиям госкорпораций и публично-правовых компаний. По его словам, действующее законодательство не позволяет Счетной палате полноценно контролировать такие ресурсы, а также получать первичную документацию «дочек» госкорпораций для проведения оценки их деятельности.