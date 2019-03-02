Кудрин рассказал об отсутствии интереса россиян к налогам

Россияне лишены «чувства налогоплательщика» — интереса к тому, куда уходят собранные с них налоги, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, граждане РФ не осведомлены о распределении полученных с налогов средств и даже слабо представляют функции его ведомства. Кудрин пообещал, что Счетная палата будет работать над созданием системы контроля, которая будет более прозрачна для граждан.





«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», — приводит ТАСС слова Кудрина.





Глава Счетной палаты выразил уверенность в том, что без интереса граждан к использованию их средств, а также без поддержки гражданского общества будет сложно достичь высоких результатов.