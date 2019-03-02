Бойца Емельяненко арестовали на 10 суток

Кисловодский городской суд арестовал бойца смешанных боевых искусств (ММА) Александра Емельяненко на 10 суток по административному делу о неповиновении полиции при задержании. Сам боец уже признался в том, что сел за руль в нетрезвом состоянии и раскаялся в нарушении закона. При этом Емельяненко отрицает, что оказывал сопротивление полиции.





«Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной», — приводит вердикт судьи РИА Новости. Наказание смягчено из-за ряда факторов, среди которых спортивные достижения Емельяненко, его раскаяние и принесенные им извинения, добавил судья.





Наказание вынесено по одному из трех нарушений закона бойцом: по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).





Также Емельяненко нарушил статьи 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), но материалы по этим нарушениям в суд пока не поступили.





Сам боец отрицает, что оказывал сопротивление полиции. «Мы поговорили в какой-то момент на повышенных тонах. Я спортсмен, если я бы оказал сопротивление, на них бы это отразилось, ни на ком нет побоев. Да, выпил, каюсь в том, что сел за руль нетрезвым», — сказал он во время заседания. По его словам, конфликт с полицией был только словесным.





1 марта Емельяненко припарковал свой золотой Mercedes в запрещенном для стоянки месте. Когда к машине подъехали сотрудники ГИБДД и эвакуатор, боец попытался скрыться, врезался в другой автомобиль, но смог уехать. Позднее его задержали и доставили в МВД при помощи отряда ППС.