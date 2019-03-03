Сын жертвы отравления в Эймсбери попросил помощи у Путина

Эван Хоуп, сын погибшей в Эймсбери Дон Стерджесс, направил письмо президенту России Владимиру Путину. Смерть Стерджесс британские власти считают следствием отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» и связывают ее с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое приписывают сотрудникам российских спецслужб. Хоуп в своем послании попросил у президента России передать Лондону двух подозреваемых по делу Скрипалей для допроса. Об этом сообщил сам юноша в интервью с британским изданием Mirror.
«Британская полиция считает, что в смерти моей матери были замешаны как минимум двое граждан РФ, но, видимо, они под защитой вашего государства. Я прошу вас как человека, позвольте нашим офицерам допросить этих людей об убийстве моей матери», — приводит газета текст послания Хоупа.
Молодой человек заявил, что добиться справедливости иначе никак не может, поскольку британское правительство «предало» его и его семью. По словам Хоупа, власти не предоставили им никакой поддержки — даже средства на похороны пришлось собирать при помощи благотворительных организаций. Также они не знают ничего о ходе расследования и получают информацию из газет, несмотря на предполагаемую связь между отравлениями Стерджесс и Скрипалей.
«Путин должен выдать этих убийц, чтобы моя семья наконец увидела торжество справедливости. Он должен показать, что способен на человечные поступки... Я бы спросил его, как он бы поступил на моем месте. Мы потеряли маму, и все чего мы хотим — справедливости. Он наверняка может это понять», — считает юноша.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению.
В июле с симптомами, схожими с действием «Новичка», скончалась Дон Стерджесс, которую подозревали в передозировке наркотиков. Ее партнер, Чарли Роули, также пострадавший от вещества, выздоровел.